Cyber Monday : c’est le bon moment pour changer votre ancien iPad ou tablette

Vous avez envie d'une tablette tactile ? Ça tombe bien, de nombreuses offres sont tombées à l'occasion du Cyber Monday. Voici les meilleures affaires sur les tablettes.

Les tablettes tactiles vous intéressent ? Ces dernières n’ont pas dit leur dernier mot. Souvent accompagnées d’un stylet, voire d’un clavier, elles sont légères et pratiques au quotidien. Le Cyber Monday c’est maintenant, et c’est l’occasion idéale de s’en offrir une grâce aux grosses réductions dont les modèles phares des marques profitent.

Nous avons donc concocté une belle petite sélection pour vous, avec au programme des tablettes Samsung, Lenovo, Microsoft ainsi qu’un iPad, le tout à des tarifs plus qu’intéressants.

Samsung Galaxy Tab S7 FE : accessible mais performante

La Galaxy Tab S7 FE propose peu ou prou les mêmes performances que les Tab S7 et S7 +. Toutefois ces améliorations se font au prix de quelques concessions. Vous avez droit à un écran de 12,4 pouces LCD (2 560 x 1 600 pixels) 60 Hz bénéficie d’une belle luminosité. Idéal pour regarder des contenus et interagir avec. Côté puissance, la Samsung Galaxy Tab S7 FE embarque un Snapdragon 750G, ici épaulé par 4 Go de mémoire vive.

Initialement vendue 599 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE (4 + 64 Go) est actuellement proposée à 399 euros chez Carrefour, Darty et à la Fnac.

Xiaomi Redmi Pad

Xiaomi tente de se relancer dans la course au marché des tablettes. Avec la Redmi Pad, le constructeur chinois vise un excellent rapport qualité / prix avec un bel écran de 10,61 pouces. Pour enfoncer le clou, cette tablette voit son prix en baisse de 50 euros chez Cdiscount.

À son lancement il y a quelques semaines, la Xiaomi Redmi Pad en version 128 Go de stockage et 4 Go de RAM était vendue à 299 euros. À l’occasion du Cyber Monday, on la trouve sur le site de Cdiscount à 239 euros. Sa version avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM est également en promotion à 229 euros au lieu de 279 euros.

Apple iPad 9 : la qualité Apple

Sorti en 2021, l’iPad 9 avait pour but de séduire les petits budgets. C’est toujours le cas en 2022 durant le Cyber Monday. La tablette dispose d’un écran LCD de 10,2 pouces avec une belle définition de 2160 x 1620 pixels. La puce A13 Bionic en son cœur permet de lancer sans sourciller toutes les apps les plus récentes. iPadOS 15 est par ailleurs particulièrement fluide et facile à utiliser au quotidien.

Si le modèle Wifi avec 64 Go était sorti au prix de 389 euros, Apple le propose désormais au prix de 439 euros. Bonne nouvelle, il est possible de l’obtenir pour le Cyber Monday pour 389 euros sur le site Cdiscount.

Lenovo Tab P11 : une tablette abordable avec un clavier

Une bonne affaire à l’horizon ! Si vous cherchez une tablette fournie avec un clavier, à petit prix, n’allez pas plus loin. La Tab P11 de Lenovo est un produit avec de beaux arguments, à commencer par un écran 11 pouces en 2K (2000 x 1200 px) et des finitions aluminium. Notez aussi la présence du Dolby Atmos pour l’audio.

La Lenovo P11 Plus, qui est un peu plus puissante que la P11 classique, est aussi incluse dans un pack à 299 euros chez Boulanger. Il contient un étui de protection, une station d’accueil et un stylet.

Lenovo Tab P12 Pro : un superbe écran AMOLED

Le point fort de la Lenovo Tab P12 Pro ? Une belle et vaste dalle AMOLED de 12,6 pouces en définition 2K AMOLED, avec Dolby Vision en sus. De quoi profiter de contrastes parfaits. La tablette haut de gamme de Lenovo dispose en outre d’un son surround, pensé par JBL avec quatre haut-parleurs, l’idéal pour visionner les contenus vidéo. Vous pourrez aussi lancer les derniers jeux grâce à la puce Snapdragon 870 et les 8 Go de RAM. Le modèle est livré avec un stylet (le Lenovo Precision Pen 3) qui s’accroche magnétiquement au corps de l’ardoise qui est en alliage d’aluminium. Une tablette grand format résolument premium.

Bonne nouvelle donc : est proposée avec un rabais de 200 euros par la Fnac durant le Cyber Monday.

