Le robot aspirateur Ecovacs Deebot X1+ coûte 300 € de moins pour le Black Friday

Les robots aspirateurs haut de gamme comme l'Ecovacs Deebot X1+ sont souvent très onéreux. Les périodes de grosses promotions comme le Black Friday permettent heureusement de faire de bonnes affaires, y compris sur ce genre de produit. Le robot aspirateur d'Ecovacs passe ainsi de 1 099 euros à 799 euros sur Amazon.

Pour alléger leur charge mentale et déléguer l’une des corvées de ménage les plus fatigantes qui soit, certains consommateurs ont déjà opté pour un robot aspirateur. Mais bien souvent, il est nécessaire d’avoir un gros budget pour pouvoir acquérir une référence suffisamment performante. L’Ecovacs Deebot X1+, qui se démarque par sa force d’aspiration et ses fonctionnalités intelligentes, est par exemple affiché à un prix de base qui dépasse les 1 000 euros. Heureusement, le Black Friday est passé par là, et il est désormais possible de mettre la main sur cette référence premium pour 300 euros de moins.

Les points forts de l’Ecovacs Deebot X1+

Une aspiration puissante

Une cartographie précise du domicile

Une station de vidage pratique

Initialement affiché à 1 099 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot X1+ est désormais proposé à 799 euros sur Amazon.

Un robot aspirateur qui nettoie en profondeur

Pour assurer sa tâche et avaler toutes les saletés qu’il rencontre sur son chemin, le robot aspirateur Ecovacs Deebot X1+ se dote de brosses latérales ainsi que d’une brosse principale flottante. Mais ce n’est pas tout : cette petite machine bénéficie aussi d’une système de lavage oscillant, qui produit, selon la marque, un mouvement de 600 vibrations/min censé augmenter l’efficacité du nettoyage sur tous les types de sol, du parquet à la moquette, en éliminant même les taches tenaces. Pour remplir sa mission, le Deebot X1+ pourra aussi compter sur une puissance d’aspiration de 5 000 Pa. Le robot pourra même poursuivre son nettoyage en diffusant un parfum (vendu séparément) pour un résultat encore plus soigné.

Une cartographie du domicile efficace

Pour qu’il ne fasse qu’une bouchée de toutes les saletés avec précision, encore faut-il que le robot sache se repérer dans l’espace. Pour ce faire, le Deebot X1+ est muni d’une caméra associée à une technologie d’IA, nommée AIVI 3D, capable de reconnaître les obstacles au sol et de les éviter. Le robot est aussi apte à effectuer une cartographie précise de votre domicile pour mieux se situer chez vous au cours de son nettoyage. Connaître l’emplacement de chaque meuble et chaque recoin est en effet primordial pour ne pas risquer les petits incidents de parcours. Cette cartographie offre aussi la possibilité à l’utilisateur d’envoyer son robot se concentrer sur le sol d’une pièce en particulier. On pourra même lui ordonner cette tâche à la voix puisque le robot intègre un assistant vocal, que l’on invoquera avec un simple « Ok Yiko » pour effectuer toutes sortes de requêtes vocales.

Une station de vidage pratique

Une fois sa mission achevée, le robot aspirateur Ecovacs Deebot X1+ pourra retourner vers sa station de vidage, qui promet une forte puissance d’aspiration pouvant grimper jusqu’à 21 kPa. Selon la marque, seules dix secondes suffisent pour vider le sac jetable de 3,2 litres du robot, lequel peut d’ailleurs être utilisé pendant 60 jours maximum avant de devoir être vidé. Cette station de vidage a aussi le mérité d’être un peu moins grande que celles proposées par d’autres marques, ce qui permet de lui trouver moins difficilement une place dans son domicile. On peut même remarquer que son design sobre et plutôt sophistiqué (imagé par le designer Jacob Jensen) a été particulièrement peaufiné, histoire de proposer un appareil dont le look ne jure pas trop au milieu d’une pièce.

