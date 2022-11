Merci le Black Friday, car les AirPods Pro n’ont jamais été aussi abordables que maintenant

Alors que la version 2022 des AirPods Pro est sortie il y a quelques semaines, la première du nom se fait vraiment intéressante au niveau de son prix. Grâce au Black Friday 2022, les AirPods Pro sont disponibles à 179 euros, contre 279 euros à leur lancement.

Les AirPods Pro 2 d’Apple sont sortis fin septembre et sont un succès critique, tout comme la première paire sortie en 2019. Les AirPods Pro premiers du nom voient donc leur prix baisser et même casser, puisqu’on les trouve 100 euros moins chers pour le Black Friday.

Les AirPods Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires

Des fonctionnalités exclusives à iOS

Une très bonne réduction de bruit active

Une autonomie annoncée de 24 heures

Proposés à 279 euros à leur lancement, les premiers AirPods Pro d’Apple sont disponibles à seulement 179 euros chez Cdiscount durant le Black Friday.

Les AirPods Pro proposent une bonne réduction de bruit active

Tout d’abord, par leur design intra-auriculaire, les AirPods Pro disposent d’une réduction de bruit passive qui fait son effet. En plus de ça, la version Pro des AirPods propose de la réduction de bruit active. Elle permet d’atténuer plus ou moins fortement les bruits ambiants et par rapport à leur taille, ces écouteurs sans-fil s’en sortent assez bien. C’est vraiment confortable dans les transports en commun (train, bus, métro, etc.) ou même au quotidien, qu’on soit chez soi ou au bureau.

Avec une bonne réduction de bruit active vient un confort grâce aux embouts intra-auriculaires. À noter que certaines personnes n’aiment pas ce type d’écouteur qui rentre dans l’oreille. Pour les autres, cela peut être très confortable, d’autant plus que les AirPods Pro sont très réussis sur ce point. Légers et relativement compacts, ils tendent à se faire oublier dans l’oreille.

Une qualité audio au rendez-vous

Si on ne trouve que les codecs SBC et AAC, qui sont relativement compressés, on a droit à de bonnes basses et de bons mediums. Quant aux aigus et hauts mediums, c’est moins bien, mais ça reste très acceptable. Apple propose de plus un égaliseur audio en temps réel, qui adapte l’audio qui sort des écouteurs en fonction de la musique jouée.

Mais ce qui fait la force et la magie d’Apple sur ces AirPods Pro, c’est l’écosystème de la marque, avec iOS en tête de proue. L’appairage est très rapide, puisqu’il suffit d’ouvrir le boîtier et de cliquer sur un bouton sur son iPhone. On a aussi droit à la pause automatique de la musique lorsqu’on enlève l’un des écouteurs. Cependant, si vous avez un smartphone sous Android, l’expérience utilisateur sera de moindre qualité.

Enfin, sur l’autonomie, on peut tenir jusqu’à 4h30 d’écoute en continu et jusqu’à 22 heures avec le boîtier selon nos tests. Lors de la sortie de ces écouteurs, c’était (et c’est toujours en quelque sorte) une prouesse technologique par rapport aux AirPods. En effet, les écouteurs Pro sont plus petits et offrent la réduction de bruit active en plus.

Pour en savoir plus sur ces écouteurs sans-fil, nous vous invitons à lire notre test des Apple AirPods Pro.

