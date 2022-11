Microsoft réduit de 33 % le prix de sa manette sans fil Xbox Series pendant le Black Friday

Microsoft tenait à faire de la manette sans fil Xbox une manette universelle. Mission accomplie quand on sait qu'elle est compatible Xbox Series X et S, Xbox One, Windows, Android et iOS. Et pour le Black Friday, la firme de Redmond passe le prix de sa manette de 59.99 euros à seulement 39.99 euros.

Depuis longtemps maintenant, la manette sans fil Xbox est une référence dans le monde du gaming. Le nouveau modèle accompagnant les consoles Series X et S conserve cette héritage tout en apportant quelques nouveautés, comme le bouton Share ou un grip encore plus efficace au dos. Si vous voulez l’acquérir aujourd’hui, c’est le bon moment puisque la firme de Redmond offre 20 euros pour tout achat de sa manette sans fil Xbox Series.

Les points forts de la manette sans fil Xbox

Prise en charge des principaux supports

Excellente ergonomie

Grosse autonomie

Au lieu de 59.99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox est maintenant disponible en promotion à seulement 39,99 euros sur le store italien du site Microsoft. On la trouve également à 41.99 euros sur le store allemand.

Une conception aboutie

Microsoft a été à l’écoute de ses millions d’utilisateurs pour la conception de la manette wireless Xbox Series. Il en résulte une manette qui reprend les points positifs des versions antérieures et qui ajoute quelques améliorations bienvenues. Un peu plus compacte, elle ne sera plus autant difficile à manier pour les petites mains. De plus, avec des surfaces sculptées, la prise en main devient excellente.

Pour éviter que la manette ne glisse pas durant vos sessions, Microsoft a incrusté des matières antidérapantes sur les gâchettes. Les sticks analogiques ont bénéficié du même traitement. On sent un clin d’œil à une autre excellente manette de la maison : l’Elite Series 2. Désormais, un D-pad prend la place de la traditionnelle croix directionnelle.

Un véritable compagnon de jeu

Vous avez deux possibilités de jouer avec la manette sans fil Xbox. Le mode sans fil se fait via Bluetooth. Avec ce mode, l’autonomie de l’appareil est de 40 heures. Le mode filaire passe par le port USB-C, dont un câble de 2,7 mètres est fourni avec la manette. Chose nouvelle, vous pouvez facilement partager sur les réseaux sociaux vos exploits et performances grâce au nouveau bouton Share. Par contre, vous ne pouvez pas bénéficier de cette fonction pour le moment sur PC.

En plus du port USB-C, ce modèle dispose d’une prise jack 3.5 mm ainsi que d’un port accessoire propriétaire. L’appareil pèse 272 grammes avec la batterie officielle, malheureusement en option, contre 241 grammes sans la batterie. Ce qui est aussi intéressant est le fait de pouvoir jouer avec la même manette sur d’autres supports : Windows, Android, iOS et bien entendu l’écosystème Xbox.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la manette wireless Xbox.

