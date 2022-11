Les récents Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont déjà 35 % moins chers grâce au Black Friday

Samsung a levé le voile sur les Galaxy Buds 2 Pro le 10 aout 2022. Cette paire d'écouteurs premium a été bien accueillie par le public. Les Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement en promotion sur Darty. Au lieu de les acheter à 229 euros, vous l'aurez à 149 euros.

La gamme Buds de Samsung jouit d’une bonne réputation auprès des critiques, même si la marque sud-coréenne n’est pas la meilleure dans ce domaine. Elle en est actuellement à sa deuxième itération avec ses Galaxy Buds 2 Pro, sortis récemment cette année. Et pour le Black Friday, on les trouve d’ores et déjà 80 euros moins chers.

Les Galaxy Buds 2 Pro en quelques mots

Autonomie de 29 heures

Compact et épuré

Compatible Android, iOS, Windows et macOS

Au lieu de 229 euros habituellement, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont maintenant disponibles en promotion à 149 euros chez Darty.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant les Galaxy Buds 2 Pro.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro au meilleur prix ?

Design affiné et renforcé

À s’y méprendre, le design des Galaxy Buds 2 Pro ressemble à bien des égards à celui du premier modèle. Dans les détails, ces écouteurs sans fil sont 15 % plus fins que la première mouture. Et si les Galaxy Buds Pro pèsent 6,3 grammes, ses successeurs gagnent 0,8 gramme pour descendre à 5,5 grammes. On se trouve ainsi avec des écouteurs compacts et raffinés.

Comme pour la première génération, le format arrondi a été conservé. Les écouteurs intra-auriculaires sont toujours autant ergonomiques et tiennent bien dans l’oreille. La réduction de bruit active des Galaxy Buds Pro est déjà excellente. Samsung l’a bien évidemment optimisée pour les Galaxy Buds 2 Pro.

Des fonctionnalités haut de gamme

Les Galaxy Buds 2 Pro comptent de nombreuses fonctions intelligentes : l’Auto Switch est l’une d’elles. Cette fonction passe d’un mode à un autre sans que vous ayez à intervenir. Si les écouteurs sont appairés sur différents appareils, Auto Switch priorise l’élément urgent. Si vous jouez sur une tablette et recevez un appel sur votre smartphone, la fonction transfèrera l’audio vers le téléphone.

Si vous égarez vos écouteurs, la fonction SmartThings vous permettra de les retrouver facilement. En mode hors ligne, elle vous informera sur leur dernier emplacement. La technologie Audio 360 pour sa part va virtualiser le son pour une meilleure expérience. Le boitier dispose par ailleurs d’un port USB-C, mais vous pouvez aussi le recharger avec la charge par induction sans fil Qi. En ce qui concerne l’autonomie, comptez un peu plus de 20h avec le boitier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Galaxy Buds 2 Pro.

