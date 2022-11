Les AirPods 2 restent d’excellents écouteurs, surtout à ce prix réduit pour le Black Friday

On pourrait penser que les AirPods 2 ont largement fait leur temps, mais ils sont toujours des références dans leur genre. avec cette offre, ils confortent leur place d'écouteurs les plus abordables d’Apple : 119 euros contre 159 euros habituellement.

Les AirPods 3 sont certes bien implantés, mais les AirPods 2 font encore de la résistance. Ils sont d’ailleurs toujours aussi convaincants avec leur bon rendu sonore et leur intégration excellente dans l’écosystème Apple. En plus, on les trouve actuellement à un prix moindre puisqu’ils profitent du Black Friday pour baisser de 40 euros.

Les points forts des AirPods 2

Le format open-fit made in Apple

La bonne intégration dans l’écosystème Apple

La compatibilité avec les appareils Android

Habituellement proposés à 159 euros, les AirPods 2 d’Apple sont actuellement affichés à 119 euros chez Boulanger.

Des écouteurs confortables et faciles d’utilisation

Contrairement aux AirPods Pro, les AirPods 2 adoptent un format open-fit, c’est-à-dire qu’ils se posent à l’entrée de l’oreille sans s’y enfoncer. Le design des AirPods 2 convient donc davantage à ceux dont le format des AirPods Pro rebute.

L’autre force, c’est évidemment leur appairage facile qui se fait très simplement et rapidement avec les appareils de la marque à la pomme. Des fonctionnalités bien pratiques seront aussi au rendez-vous, comme le mode « Play/Pause » qui s’active automatiquement en retirant et en remettant une oreillette pour ne pas avoir à le faire manuellement. Bien sûr, Siri sera de la partie et pourra être convoqué grâce aux AirPods 2. Les détenteurs d’appareils Android pourront aussi profiter de ces écouteurs de la firme de Cupertino, mais ils devront tout de même se passer des fonctionnalités précédemment citées.

Un bon rendu audio

Si les AirPods 2 n’assurent pas la prise en charge du Spatial Audio, technologie introduite par les AirPods Pro et présente dans les AirPods 3, ils se défendent tout de même très bien en matière de qualité sonore. Les écouteurs diffusent ainsi un son clair et équilibré. Le Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs AAC et SBC sont de la partie, suffisants pour écouter des titres sur Apple Music et Spotify. En revanche, pas de réduction de bruit active ici comme sur les AirPods Pro. On pourra tout de même profiter d’une isolation passive correcte une fois que les écouteurs sont insérés dans les oreilles.

Enfin, l’autonomie est plutôt confortable, avec une durée d’utilisation de 24 heures au total (contre 30 heures pour les AirPods 3). Comptez 30 minutes de charge pour une recharge complète. Notez aussi que le boîtier est compatible avec la recharge sans fil Qi.

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2022

