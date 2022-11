La Xiaomi Watch S1 Active devient un super deal après 44 % de remise au Black Friday

Entre sa robustesse et son endurance, la Xiaomi Watch S1 Active a de quoi plaire. Elle est le parfait compagnon pour vos activités sportives. Bonne nouvelle : aujourd’hui elle se négocie à 111,99 euros contre 199,99 euros à sa sortie.

La Watch S1 Active fait partie des dernières montres connectées présentées par Xiaomi. Elle mise avant tout sur le côté sportif, en choisissant un bracelet en silicone avec un cadran plus robuste ainsi qu’une autonomie renforcée, comparée à la Xiaomi Watch S1. Elle conviendra à la plupart des sportifs et sportives à la recherche d’une montre complète, avec un prix contenu. Elle est d’ailleurs 88 euros moins chers à l’occasion du Black Friday.

Quels sont les atouts de la Watch S1 Active ?

Un cadran robuste et un écran AMOLED de 1,43 pouce

Un bon suivi côté sport et santé

Une grande autonomie : plus d’une semaine

Depuis sa sortie, la Xiaomi Watch S1 Active est disponible au prix de 199,99 euros, mais à l’occasion du Black Friday il est possible de se la procurer à 111,99 euros sur le site d’Amazon.

Si votre budget est plus restreint, la Xiaomi Mi Watch est disponible à 79,99 euros contre 149 euros à sa sortie, sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Watch S1 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S1 Active au meilleur prix ?

Une déclinaison plus sportive

Si la Watch S1 Active a quelques points communs avec la S1 classique, elle est plus adaptée pour les sportifs. Elle s’éloigne de l’élégance que proposait la version classique et opte pour un design plus baroudeur. On retrouve un cadran plus robuste avec une lunette graduée en métal autour de l’écran et un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive que le bracelet en cuir de la Xiaomi Watch S1. La montre se veut tout de même élégante et discrète. Elle a l’avantage d’être légère avec seulement 36 grammes sur la balance, vous ne sentirez donc peu de gêne autour de votre poignet.

Elle intègre ensuite un bel écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre. Il sera d’ailleurs possible de personnaliser la montre avec plus de 200 cadrans proposés sur le catalogue de la marque. Sur la tranche de la montre, on retrouve deux boutons physiques servant à la navigation et aux modes sportifs.

Bourrées de fonctionnalités

Pour vous accompagner au quotidien, la Watch S1 active est capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2) ou encore la qualité du sommeil. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées et complètes.

Pour le sport, elle intègre 19 activités comme la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible d’avoir accès à 100 autres modes d’exercices. La montre possède aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis. D’ailleurs, Xiaomi a tenu à proposer une autonomie costaud sur ce modèle pour tenir durant un trek ou une randonnée, par exemple. Avec sa batterie de 460 mAh, la smartwatch est capable de tenir pendant 12 jours dans un usage classique, et jusqu’à 24 jours avec le mode économie d’énergie. À noter, le NFC est également de la partie pour le paiement sans contact.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel). Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday. S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.