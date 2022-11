Cet écran PC FHD est vraiment abordable pour le Black Friday : 99 € seulement

Il n'y a pas que les immenses téléviseurs qui sont en promotion durant le Black Friday ! Les écrans d'ordinateur, eux aussi, y ont droit. C'est le cas de l'Acer CBA242YABIR (il est plus sympathique que son nom), puisque son prix passe de 129 à 99 euros seulement durant le Black Friday.

Quoi de mieux pour bien travailler (ou jouer) qu’un bel écran d’ordinateur ? Si vous pensiez à vous équiper, c’est le moment ! L’écran Acer CBA242YABIR est en ce moment en réduction pour le Black Friday. On peut le trouver sur Cdiscount à 99 euros au lieu de 129 euros habituellement, soit une réduction de 30 euros.

L’Acer CBA242YABIR, c’est quoi ?

1 ms de temps de réponse

23,8 pouces

Une définition FHD

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Durant le Black Friday, on trouve l’Acer CBA242YABIR à 99 euros au lieu de 129 euros habituellement, soit une réduction de 30 euros disponible sur Cdiscount pendant quelques jours.

Un écran parfait pour de la bureautique

Cet écran d’ordinateur possède une dalle LCD au format 16:9 avec une définition Full HD (soit 1920 par 1080 pixels), ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Cela offre des animations légèrement plus fluides que sur les écrans limités à 60 Hz, ce qui peut donner un effet agréable, bien qu’on soit encore loin des écrans gaming. Le temps de réponse de l’Acer CBA242YABIR est pour autant parfaitement adapté à du jeu vidéo puisqu’il est de 1 ms.

Quant au rapport de contraste, il est de 1000:1, la luminosité maximale est de 250 cd/m² et le champ de vision est de 178°. Pour les personnes qui se penchent dessus, sachez que sa classe énergétique est F et qu’il est garanti deux ans (garantie constructeur).

L’Acer CBA242YABIR a un design qui passe partout

Pour connecter l’Acer CBA242YABIR, il y a deux solutions : soit en HDMI, soit en VGA, avec des câbles fournis dans la boîte. Pas de DisplayPort ici, il faudra donc faire attention si vous êtes intéressé. Côté technologie, on a la compatibilité de synchronisation adaptative d’AMD, AMD FreeSync.

Au niveau de la prise en main, il a un angle de rotation de 180° et un angle de pivotement de 180°. Il peut de plus être réglé en hauteur de 12 cm et s’incliner (-5/+20). Mais si vous souhaitez l’attacher à un pied VESA, c’est possible puisqu’il a cette interface (100 par 100 mm). C’est un bon équipement pour le télétravail, surtout si vous souhaitez utiliser un second écran sur votre setup. Surtout qu’il a un revêtement anti-éblouissement, ce qui est parfait pour l’utiliser à n’importe quelle heure de la journée en fonction de la lumière.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs écrans PC pour la bureautique ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.