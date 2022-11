Le nouveau modèle du Google Nest Mini est à -58 % pour le Black Friday

Trois ans après sa sortie, le Google Nest Mini est encore aujourd'hui l'une des meilleures références d'enceintes connectées miniatures. Pour le Black Friday, elle ne coûte plus 59,99 euros, mais bien 24,99 euros chez une multitude d'e-commerçants.

Petite et pas chère, l’enceinte connectée Google Nest Mini est un modèle qui tranche au milieu des autres références présentes sur le marché. Cette originalité est sans conteste sa force. Elle constitue avant tout une bonne entrée dans l’univers des objets connectés sous Google Assistant. La bonne nouvelle, c’est que pour le Black Friday, la facture s’allège considérablement : cette deuxième génération de l’enceinte mini de Google est actuellement à -58%.

Les points forts du Google Nest Mini

Une enceinte compacte

Un bon rendu sonore

Google Assistant toujours aussi efficace

Initialement affichée à 59,99 euros, l’enceinte connectée Google Nest Mini (Gen 2) est désormais proposée à 24,99 euros à la Fnac et sur Darty, Cdiscount, Boulanger ainsi que sur Rue du commerce.

Si vous souhaitez une enceinte connectée plus puissante, mais toujours animée par Google Assistant, vous pourrez opter pour le Google Nest Audio, également en promotion actuellement : son prix passe en effet de 99,99 euros à 69,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’enceinte Google Nest Mini. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une petite enceinte épurée et une bonne qualité sonore

Sur cette deuxième génération du Google Nest Mini, le design ne change pas : on retrouvera là encore ce revêtement en tissu typique des objets connectés de la firme de Mountain View, qui a en plus utilisé du plastique recyclé dans la conception de cette petite enceinte. Avec son design compact et épuré en forme de galet, le Nest Mini se fondra aisément dans tous les intérieurs, qu’il soit posé sur une table de chevet, sur un bureau ou même fixé sur un mur grâce à son encoche située au dos et à une vis.

L’autre atout du Google Nest Mini se situe dans ses entrailles : le rendu sonore de cette deuxième génération a été amélioré. Google a a en effet intégré deux basses plus puissantes que sur le modèle précédent, le Google Home Mini. On aura ainsi droit à un son clair et naturel. La puissance délivrée sera même plutôt étonnante pour un si petit format, même si elle n’arrivera naturellement pas à la hauteur de celle d’un Google Nest Audio, par exemple. Pour régler le volume, il vous suffira d’appuyer sur les surfaces tactiles ; les LEDs vous permettront de connaître la puissance sonore ainsi sélectionnée. Et pour lancer une chanson, vous pourrez le faire simplement à la voix grâce à Google Assistant.

Google Assistant prêt à nous obéir

Le Google Nest Mini s’accompagne en effet de son assistant vocal phare. Google Assistant obéira ainsi à toutes nos requêtes vocales et sera capable de nous renseigner sur l’actualité, la météo, ou encore notre agenda, et pourra aussi énumérer les étapes d’une recette ou programmer des alertes. Si vous possédez des objets connectés chez vous, type ampoules connectées ou autres enceintes, vous pourrez également les contrôler via le Google Nest Mini. Il vous faudra, pour cela, télécharger l’application mobile Google Home.

Autre bon point : le Nest Mini est capable de traiter localement, et sans connexion Wi-Fi, certaines de vos demandes, grâce au machine learning. Pratique si des coupures interviennent sans prévenir, puisque l’enceinte, qui profitera d’un apprentissage automatique, pourra quand même vous obéir.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Mini.

