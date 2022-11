L’un des meilleurs smartphones de 2022 perd 300 € de son prix lors du Black Friday

Avec une note de 9/10 lors de notre test, le Oppo Find X5 Pro est un smartphone haut de gamme que l’on recommande chaudement. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’il coûte 300 euros de moins et tombe sous les 1 000 euros durant le Black Friday.

Sorti cette année, le Find X5 Pro est un smartphone qui a réussi à être bon sur tous les points, jusqu’à être élu meilleur smartphone de l’année 2022. Loin d’être parfait, il a tout de même de sérieux atouts face à la concurrence, notamment avec son écran, son appareil photo et son interface utilisateur parfaitement maitrisés. Et s’il a été commercialisé à un prix très élevé, aujourd’hui il bénéficie de près de 23 % de remise.

Les points positifs du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le module photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

Commercialisé à sa sortie à 1 299 euros, le Oppo Find X5 Pro voit son prix baisser à 999 euros sur Amazon.

En alternative moins chère, vous pouvez trouver le modèle précédent, le Find X3 Pro, est disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

Des finitions excellentes

Le Oppo Find X5 Pro est le plus premium des smartphones de la marque chinoise et cela se ressent directement lorsqu’on a le téléphone en main. C’est un bel objet, avec des finitions exemplaires, un dos en céramique brillant et surtout, un module photo assez original, pris dans la coque arrière.

À l’avant, son écran prend quasi toute la surface, sans oublier les bords incurvés. La dalle 6,7 pouces est en plus excellente, car AMOLED, WQHD+ (3216 x 1440 pixels), avec une très bonne luminosité et un excellent rendu des couleurs. Bien sûr on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une navigation agréable.

Et une fiche technique qui l’est tout autant

Côté performance, il est animé par une puce puissante de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 1, ici épaulé avec 12 Go de RAM. C’est une configuration sans faille qui répond à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone de nos jours. Pour la partie logicielle, l’Oppo Find X5 Pro profite désormais d’Android 13 avec l’interface ColorOS très réussie. Au niveau de l’autonomie, le X5 Pro tient une journée d’utilisation. Heureusement, sa charge rapide sauve le coup. Avec une puissance de 80 W, le téléphone a besoin de seulement 17 minutes pour se recharger complètement et 47 minutes en sans fil.

Enfin pour la partie photo, le Find X5 Pro s’appuie sur un bloc photo signé Hasselblad avec 3 capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique x2 et hybride x5. Dans l’ensemble, l’appareil photo offre un excellent piqué, des couleurs naturelles, et un mode portrait particulièrement réussi. Les photos de nuit et en intérieur sont belles, la vidéo est bien stabilisée, en 4K à 60 FPS. Il ne lui manque plus qu’un zoom de meilleure qualité et plus polyvalent.

Pour en apprendre davantage, voici notre test complet sur le Find X5 Pro d’Oppo.

