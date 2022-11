Realme 9 : un bon smartphone milieu de gamme à moins de 200€ pour le Black Friday

SI vous attendiez le Black Friday pour changer votre smartphone en espérant ne pas dépasser votre budget, peut-être que le Realme 9 saura parfaitement remplir ce rôle. On peut le trouver à 199 euros chez Amazon au lieu de 279 euros.

Après une belle réussite avec ses Realme 8, la marque chinoise continue sur sa lancée avec sa nouvelle gamme de Realme 9. Le modèle de base vient directement concurrencer les références du moyen de gamme chez Xiaomi avec le Note 11 ou le Galaxy A33 chez Samsung. Il devient d’ailleurs plus intéressant grâce à cette belle remise spéciale Black Friday avec 80 euros de remise sur son prix habituel.

Les atouts du Realme 9

Un écran OLED de 6,4 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un processeur solide : Snapdragon 680

Realme UI qui se rapproche d’un ROM Android Stock

Au lieu de 279 euros, le modèle 6 + 128 Go du Realme 9 en version 4G est à présent en promotion à 199 euros sur Amazon.

Un smartphone réussi avec les bons compromis

Le Realme 9 est un smartphone bien équilibré. Il prend l’apparence d’un smartphone très classique aux bords arrondis qui rejoignent un cadre simili-métallique sur lequel se pose à l’avant l’écran, dont un poinçon au coin gauche permet d’accueillir le capteur photo avant. Il arrive à proposer une meilleure prise en main que son rival grâce à ses 7,9 mm d’épaisseur et son poids de 178 grammes. Sa dalle OLED assure une bonne fluidité en navigation grâce à son taux de rafraichissement 90Hz.

Côté photo, le Realme 9 s’appuie sur un triple capteur photo, avec un principal de 108 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais la présence d’un capteur macro est assez anecdotique. Quant aux clichés, le capteur principal se montre efficace pour obtenir des photos correctes, mais aura quelques limites en faible luminosité, comme c’est le cas souvent sur ce segment.

Une fiche technique équilibrée

Pour fonctionner efficacement, le Realme 9 est animé par le Snapdragon 680 et couplé à 6 Go de mémoire vive ce modèle. Cette puce pourra convenir à la plupart de vos besoins : faire du multitâche, tourner des applications et même quelques jeux 3D, mais sans les graphismes élevés. Pas de 5G sur ce modèle, mais 128 Go de stockage. L’interface Realme UI fait aussi un super job pour se rapprocher le plus possible d’une expérience Android Stock même si quelques soucis de fluidité peuvent se faire ressentir.

Quant à son autonomie, la batterie du 9 gagne un peu en épaisseur avec 5 000 mAh. On a donc le droit à une autonomie solide pour tenir une journée, voir deux en mode éco sans soucis. Toutefois, Xiaomi fait mieux au niveau de la charge rapide montant à plus de 60 W. Le Realme 9 se contente d’une charge rapide de 33 W qui lui permet tout de même de récupérer de l’énergie rapidement : 48 % de batterie en 30 minutes de charge.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

