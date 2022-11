Le dernier bracelet connecté de Xiaomi est encore moins cher que d’habitude pour ce Black Friday

Sorti en juin dernier, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7, taillé pour le suivi sportif, affiche un prix de base accessible comparé à d'autres références présentes sur le marché. Son prix vient même de baisser pour le Black Friday : le Smart Band 7 est en effet disponible à 49 euros au lieu de 69 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

C’est en juin 2022 que Xiaomi a renouvelé sa gamme de bracelets connectés, ces petits appareils capables d’agir comme de véritables coachs portés au poignet. Le Xiaomi Smart Band 7 figurait parmi ces nouvelles arrivées. Et si le Xiaomi Smart Band 7 Pro, lancé récemment, est plus abouti que son prédécesseur, le Smart Band 7 reste encore aujourd’hui une valeur sûre et propose des fonctionnalités efficaces pour un prix contenu. C’est d’autant plus le cas actuellement pour le Black Friday, puisque le bracelet intelligent bénéficie d’une réduction de 20 euros.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 7

Un écran AMOLED de 1,62 pouce et Always-On

Efficace sur les mesures de santé

Une bonne autonomie

Lancé à 69 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 est maintenant disponible à 49 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Smart Band 7.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Smart Band 7 au meilleur prix ?

Un écran plus grand, mais un confort toujours assuré

Digne successeur du Mi Smart Band 6, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 ressemble globalement aux autres modèles de bracelets de la marque chinoise, mais quelques nouveautés ont tout de même été apportées. D’abord, l’écran Always-On est ici plus grand que celui de son prédécesseur : on a ainsi droit à une dalle de 1,62 pouce, et non plus 1,56 pouce. Les dimensions du boîtier complet passent quant à elles de 47,4 x 18,6 x 12,7 mm à 46,5 x 20,7 x 12,3 mm. Concrètement, le traqueur en lui-même du Xiaomi Smart Band 7 est ainsi moins long, mais plus large, permettant ainsi une meilleure lisibilité de l’écran, tout en s’affinant très légèrement. Concernant le bracelet en silicone, Xiaomi a repris la même formule qui avait déjà fait ses preuves sur les anciens modèles. Le bracelet sera donc très confortable grâce à ses matériaux en polyuréthane, et ne devrait pas causer d’irritation ou de gêne, même après plusieurs heures au poignet.

Pour en dire plus sur l’écran, celui-ci offre la technologie OLED, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds qui faciliteront la lecture des informations. En revanche, on regrettera l’absence d’un capteur de luminosité ambiante : il faudra donc nécessairement gérer manuellement la luminosité de l’affichage en fonction de l’environnement. Mention spéciale tout de même pour le mode « ne pas déranger », qui va automatiquement désactiver l’allumage de l’écran en cas de rotation du poignet la nuit.

Un suivi efficace des activités physiques et de la santé

Afin de proposer des mesures de santé et d’activité efficaces, le Xiaomi Smart Band 7 se dote de plusieurs capteurs capables de récupérer plusieurs données. Un accéléromètre et un gyroscope seront notamment présents pour permettre de mesurer le nombre de pas effectués dans la journée. Le Xiaomi Smart Band 7 profite également d’un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque, ainsi que la saturation en oxygène dans le sang. Concernant les entrainements sportifs, le bracelet connecté peut reconnaître plus de 110 activités, mais 16 disciplines seront particulièrement mises en avant, parmi lesquelles figurent la course en extérieur, la marche, le cyclisme en extérieur, la natation (le bracelet est certifié 5 ATM et est donc étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur), le yoga ou encore le rameur. Une fois l’entraînement lancé, le Xiaomi Smart Band 7 se synchronisera avec votre smartphone pour récupérer le positionnement GPS, le bracelet n’étant pas doté d’une puce GPS.

Enfin, concernant l’autonomie de ce traqueur, Xiaomi a misé sur une batterie de 180 mAh, qui devrait, selon le constructeur, assurer une durée d’utilisation de 14 jours. Mais selon notre test, l’autonomie est bien plus faible si on active le suivi de SpO2 et de fréquence cardiaque en continu, et surtout si on laisse l’Always-On. La recharge complète se fera par ailleurs en 1h30. Toutefois, le Smart Band 7 n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Smart Band 7.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

