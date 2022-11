Pour les petits budgets, cette tablette avec écran 2K est à -20 % lors du Black Friday

Honor revient sur le marché des tablettes avec la Pad 8. Elle propose une fiche technique suffisante pour les besoins de tous, mais à prix contenu. Surtout aujourd’hui puisqu’elle passe de 349,90 euros à 279,99 euros sur Amazon.

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Honor Pad 8 est un choix intéressant. Celle-ci vient s’ajouter à la liste des ardoises sous Android, et parvient à proposer de bonnes performances et une prise en main vraiment satisfaisante, tout en contenant son prix. D’ailleurs elle est même proposée avec 70 euros de moins à l’occasion du Black Friday.

Ce qu’on aime de la Honor Pad 8

L’écran LCD de 12 pouces en définition 2K

Un SoC efficace : Snapdragon 680

La présence de huit haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra

Sans oublier une bonne autonomie

Vendue sur le site officiel à 349,90 euros, la tablette Honor Pad 8 (6 + 128 Go) est remisée à 279,99 euros sur le site d’Amazon.

Une tablette idéale pour le divertissement

Pour son retour sur le marché des tablettes, Honor choisit de mettre en avant son écran. On n’a pas droit à de l’OLED, mais sa dalle IPS LCD de 12 pouces propose d’une définition 2 000 × 1 200 pixels. Résultat, l’écran est lumineux avec de bons angles de vision et un format 16/9. L’immersion est au rendez-vous, d’autant plus que la tablette prend en charge le DTS:X Ultra sur ses huit haut-parleurs pour assurer une bonne expérience audio durant le visionnage de vos contenus vidéo.

Son apparence est loin d’être décevante, avec son revêtement en aluminium et une finition mat au dos. Elle offre une bonne prise en main grâce à une structure fine, et ses 6,9 mm d’épaisseur. Avec les bordures fines autour de l’écran, elle reste compacte malgré les 12 pouces de diagonale, et sa conception permet de l’utiliser facilement à une main et de pouvoir l’emmener partout avec soi sans difficulté.

Des performances honorables

Sur la Pad 8, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 6 Go de mémoire vive. Il s’agit de la même puce proposée sur le Xiaomi Redmi Note 11. Cette configuration vous permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, même jouer à des jeux 3D, mais pas avec les graphismes poussés au maximum. En revanche, l’expérience utilisateur n’est pas véritablement fluide sur l’interface Magic 6.1 basée sur Android 12.

Pour en profiter, la firme chinoise propose une batterie assez conséquente de 7 250 mAh, pour 14 heures de visionnage vidéo. De quoi faire tenir l’appareil pendant une journée, voire plus, selon votre utilisation. Pas de mention avec une compatibilité avec la charge rapide, donc m’espérez par recharger la tablette rapidement. Enfin, pour la partie photo on retrouve deux appareils photo, un à l’avant et l’autre à l’arrière de 5 mégapixels.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday a officiellement commencé, puisque la date du début de l'événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre 2022.

