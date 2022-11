Black Friday : vous ne voulez absolument pas passer à côté de ces 8 pépites

Le Black Friday regorge de promotions en tout genre, mais il y a en vrai qu'une poignée qui sont des offres que l'on pourrait qualifier d'incroyables. Voici donc, selon nous, les produits Tech à prix tellement cassés qu'il serait vraiment bête de ne pas en profiter.

Vous voyez beaucoup d’offres passer pendant le Black Friday, vous trouvez qu’aucune promotion n’est réellement à la hauteur de vos attentes ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous avons choisi uniquement les produits Tech populaires qui bénéficient de très gros rabais pendant ce week-end suivant le vendredi noir, et qui deviennent donc encore plus recommandables qu’ils ne le sont déjà.

LG OLED55C2 : le meilleur TV 4K de 2022

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. En général se procurer ce type de téléviseur nécessite de débourser un budget conséquent, pourtant quelques modèles de la gamme 2022 subissent des baisses de prix intéressants. C’est le cas de la série C2, qui perd 45 % de son prix pour le modèle 55 pouces.

Ce qu’on aime sur le LG OLED C2

Sa dalle OLED 55″ 20 % plus lumineuse

Son processeur plus performant

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Proposé au départ à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est disponible à 1 099 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy S22 : le premium à prix canon

Les amateurs de la marque Samsung n’attendent qu’une chose : le lancement officiel de la gamme Galaxy S23, qui devrait être annoncée début 2023. Mais cette sortie prochaine ne rend pas pour autant la gamme S22, lancée au début de l’année 2022, obsolète. Alors quand le smartphone premium Samsung Galaxy S22 bénéficie d’une grosse réduction de 320 euros à l’occasion du Black Friday, il serait dommage de laisser passer cette occasion.

Le Samsung Galaxy S22 en quelques mots

Un écran 6,1 pouces et 120 Hz

Une puissante puce Exynos 2200

Un bloc photo polyvalent

Initialement proposé à 859 euros, puis réduit à 599 euros, le Samsung Galaxy S22 est désormais proposé à 539 euros sur le site officiel de Samsung grâce au code promo BF60.

Si vous préférez, on trouve également le S22+ à 699 euros au lieu de 1 059 euros et le S22 Ultra à 999 euros au lieu de 1 259 euros.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : le meilleur téléphone pliable à ce prix

Sorti il y a un peu plus d’un an, le Samsung Galaxy Z Fold 3 reste toujours l’un des meilleurs smartphones pliants format « livre », avec pour seul réel concurrent… le Galaxy Z Fold 4, son récent successeur. Et durant le Black Friday 2022, son prix passe baisse tout de même de 800 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3, c’est quoi ?

Un superbe écran pliable et robuste

Un SoC Snapdragon 888

Un logiciel optimisé pour ce format

Un modèle haut de gamme avec de très bonnes finitions

Vendu à son lancement à 1 799 euros pour sa version avec 256 Go de stockage, le Samsung Galaxy Z Fold 3 passe à 999 euros chez la Fnac durant le Black Friday.

Si vous préférez, on trouve également le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 599 euros au lieu de 1 019 euros, pour les adhérents Fnac.

HP 15s-eq2093nf : le meilleur rapport qualité-prix côté laptop

Cdiscount vient de mettre en ligne pour le Black Friday une offre particulièrement intéressante sur un PC Portable HP. Cette référence au doux nom « 15s-eq2093nf » propose une fiche technique très musclée pour son tarif affiché à moins de 400 euros. Processeur puissant, capacité de stockage importante, recharge rapide via USB C : voici pourquoi il faut s’intéresser à cette référence.

Voici pourquoi ce PC est une excellente offre

CPU AMD Ryzen 5700U + 8 Go de RAM

Recharge rapide via USB C 45 W

Un écran de 15,6 pouces en Full HD

512 Go de stockage et un lecteur de carte SD inclus

Au lieu de 569 euros habituellement, ce PC Portable HP passe à 399 euros avec le code promo BFPC50. Il s’agit sans aucun doute d’une des meilleures offres PC du Black Friday.

Pour les fins connaisseurs, rendez-vous à cette adresse pour consulter les caractéristiques complètes de ce PC.

iPad 9 (2021) : la tablette la moins chère d’Apple

En introduisant la dixième génération de son iPad, Apple a au passage augmenté l’ensemble des prix de ses tablettes. Une conséquence assez regrettable, surtout quand la plus accessible dépasse les 400 euros. Fort heureusement, lors du Black Friday certains e-commerçants proposent l’iPad 9 (2021) à un prix plus doux. Le modèle avec 64 Go de stockage perd plus de 20 % de son prix.

L’iPad 9 est intéressant pour …

Son bel écran Retina de 10,2 pouces

Ses performances grâce à la puce A13 Bionic

Et son autonomie confortable

Si le modèle avec 64 Go est sorti au prix de 389 euros, Apple le propose désormais au prix de 439 euros. Heureusement aujourd’hui il est possible de l’obtenir pour 349 euros sur le site Cdiscount. Il n’y a déjà malheureusement plus de stock sur Amazon.

Google Pixel 6a : le meilleur pour prendre des photos sans se ruiner

Google a sorti il y a quelques semaines ces nouveaux fleurons, les Pixel 7 et 7 Pro. Pourtant, c’est le Pixel 6a qui a permis à la firme de Mountain View d’augmenter les chiffres de vente dans le hardware. Certes, tout n’est pas parfait sur smartphone, mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo pour cette tranche de prix lui permettent d’être une excellente option pour la plupart des personnes. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix est de plus en bas avec plus de 100 euros de réduction aujourd’hui.

Le Pixel 6a séduit pour …

La qualité et la polyvalence photo

L’écran OLED Full HD+

L’expérience logicielle

Commercialisé au prix de 459 euros à sa sortie, le Google Pixel 6a est en ce moment disponible en promotion à seulement 334 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 : l’écran PC complet

L’année dernière, Xiaomi a complété son offre d’écrans PC avec le Mi 2K Gaming Monitor 27″, un moniteur classique qui propose les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran taillé pour le jeu : taux de rafraîchissement élevé, grande dalle confortable, temps de réponse rapide… Bref, de bons arguments, auxquels s’ajoute son prix qui devient encore plus intéressant grâce à une réduction de 200 euros à l’occasion du Black Friday.

Les avantages du moniteur de Xiaomi

Une dalle IPS LCD QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La technologie Adaptive-Sync présente

Initialement affiché à 499 euros, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est désormais proposé à 299 euros chez Darty.

DualSense : la manette PS5 moins chère qu’une DualShock

Après la DualShock, voici la DualSense, la manette dévoilée en 2020 pour accompagner la sortie de la PlayStation 5. Plus épurée et dotée de nouvelles fonctionnalités qui boostent l’expérience sur console, la DualSense est devenue au fil du temps une valeur sûre. Et si vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs, sachez qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 20 euros à l’occasion du Black Friday.

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 69,99 euros, la manette Sony DualSense PS5 est désormais affichée à 49,99 euros chez Micromania dans tous les coloris disponibles.

