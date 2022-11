L’Apple Watch Series 8 est enfin moins chère grâce au Cyber Monday

Arrivée tout récemment, l'Apple Watch Series 8 n'avait pas connu de baisse de prix jusqu'à présent. C'est chez Rakuten que l'on peut la trouver avec une toute petite réduction de prix, mais cela peut faire la différence si vous comptiez vous l'offrir.

Arrivée mi-septembre de cette année, la dernière version disponible de la fameuse Apple, la Series 8, surpasse encore une fois le milieu des montres connectées présentes sur le marché, même si ses innovations restent plus timides qu’avec les générations précédentes. Pendant le Cyber Monday, il est possible de la trouver avec un petit rabais en utilisant un code promo spécial pour l’évènement.

Les points forts de l’Apple Watch Series 8

Un écran plus grand (41 mm) et plus lumineux

De nombreuses fonctions sport et santé

La fluidité parfaite du système

Affichée au prix de 499 euros chez la plupart des revendeurs, l’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS, Bracelet Sport Crème) est actuellement proposée au prix réduit de 489 euros chez Rakuten (revendeur Boulanger) en utilisant le code promo CYBER10 lors de la commande.

Un écran toujours aussi parfait autant que la fluidité

Apple n’a pas opté pour un changement radical pour sa montre connectée Series 8. La marque a préféré miser sur ses forces tout en ajoutant mettant en avant ses innovations software. Le boitier est toujours de 41 mm et l’écran conserve sa robustesse et sa résistance aux chocs grâce à sa conception un peu plus robuste. D’ailleurs, grâce à l’affinement des bordures, la zone de l’écran est bien plus large et le confort est bien présent pour la navigation.

Le mode’Always-On (qui permet à l’écran de rester toujours allumé pour le faire ressembler à l’écran d’une montre standard) gagne également en luminosité (sans porter préjudice à l’autonomie !), ce qui rendra les informations lues encore plus visibles, même quand la montre ne sera pas activée en tournant votre poignet. Bien sûr, cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment. De plus, Apple a ajouté un clavier à sa montre pour faciliter l’écriture de messages et de mails. Le processeur embarqué dans la montre, la puce S8, est même capable de mieux gérer le plus grand écran et le Always-On plus lumineux. Résultat : la navigation est plus fluide, et le lancement des applications toujours aussi rapide.

Un suivi sportif maîtrisé et des fonctionnalités précises pour la santé

Une bonne montre connectée se doit d’être le parfait partenaire de sport. La Series 8 grâce aux fonctionnalités de watchOS 9 assure très bien cette tâche, puisqu’elle est toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives. Elle embarque ainsi une multitude de capteurs : un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. De quoi vous épauler durant vos sessions sportives, que vous ayez opté pour du vélo, de la marche, du yoga ou même de la natation (la montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m). Le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectués ou encore le nombre d’étages montés seront également enregistrés et consultables sur la montre ou sur votre iPhone.

La montre reste aussi une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé. Suivi de la fréquence cardiaque, réalisation d’un ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), suivi du taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil… L’Apple Watch Series 8 est une véritable aide au quotidien. La montre assure par ailleurs la détection de chute, qui permet d’alerter vos proches ou les secours si vous restez immobile au sol trop longtemps. Et maintenant, elle peut aussi détecter des chutes à vélo. Autre bon point : la montre propose quelques fonctions intéressantes liées au bien-être, comme le mode Concentration ou encore l’app de méditation « Pleine conscience ».

Concernant son autonomie, nous avons pu tenir 48 heures en mode éco sans la recharger lors de notre test. Une durée qui pourra diminuer en cas d’utilisation intensive.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 8.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

