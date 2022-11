Ce PC HP tout-en-un sous ChromeOS est à -42 % pour le Cyber Monday

Il ne reste désormais plus que quelques heures pour profiter des offres du Cyber Monday. C'est peut-être le moment de craquer pour cet ordinateur tout-en-un sous ChromeOS de HP, équipé de 256 Go de stockage et de 4 Go de RAM. Il est disponible au prix de 459 euros au lieu de 799 euros habituellement.

Les dernières offres du Cyber Monday tombent et les stocks arrivent à leur fin. C’est aussi le cas du HP Chromebase 22-aa0002nf, cet ordinateur fixe tout-en-un qui ne fonctionne pas avec Windows 11, mais grâce à ChromeOS. Cette machine est vendue avec une réduction de 42 %, aujourd’hui seulement.

Le HP Chromebase 22-aa000nf, c’est quoi ?

La tour et l’écran qui ne font qu’un

Le clavier et la souris fournis

Le système d’exploitation ChromeOS

Traditionnellement, ce HP Chromebase 22-aa0002nf dans sa configuration avec 256 Go de stockage et 6 Go de RAM est vendu pour la bagatelle de 799 euros. Mais heureusement, grâce au Cyber Monday, vous pouvez l’acheter à 459 euros sur Cdiscount seulement aujourd’hui.

Ce HP Chromebase est à la fois une tour PC et un écran

Si la fiche technique de cet ordinateur HP présenté en février 2021 ne fait pas rêver, c’est justement parce qu’il n’est pas conçu pour jouer à des jeux vidéo. Dans la bête créée par HP, on trouve un processeur Intel Core i3-10110U cadencé à 2,1 GHz et épaulé par une carte graphique Intel UHD, 8 Go de RAM en DDR4. Pour le stockage, cette version dispose d’un SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go. L’écran est une dalle IPS de 21,5 pouces avec une définition Full HD et une luminosité maximale de 250 cd/m².

Du côté de la connectique, on a droit à deux ports USB-C compatibles Power Delivery et DisplayPort 1.2, deux ports USB-A et une prise casque. On n’est pour autant pas obligé d’utilsier un casque ou une enceinte puisque cet AiO (All-in-One) possède deux haut-parleurs de 5W pour un système audio réalisé en partenariat avec Bang & Olufsen. Enfin, le HP Chromebase 22-aa0006nf dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

ChromeOS, taillé pour la navigation web et pour profiter des applications du Play Store

Pour avoir un ordinateur vraiment utilisable à la livraison, il y a un combo sans-fil clavier et souris compris : le HP 910 en blanc, qui fonctionne en Bluetooth. Il y a même une webcam de 5 Mpx qui devrait suffire pour les appels vidéo. Si on ne peut pas régler la hauteur de l’écran, on peut tout de même l’incliner vers l’arrière de 20°. Mieux encore, on peut le faire pivoter à 90° pour avoir un écran à la verticale.

Cette machine ne tourne pas sous Windows, mais sous ChromeOS, le système d’exploitation de Google pour les ordinateurs. Cela permet d’accéder facilement à Google Assistant pour consulter les informations, la météo et même contrôler ses objets connectés. Si cet OS est très pratique pour de la navigation web et de la bureautique légère, ne pensez pas à acheter le HP Chromebase 22-aa000nf si vous avez besoin de logiciels précis qui ne sont pas disponibles sur navigateur.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

