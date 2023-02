Fnac et Darty donnent tout pour le dernier jour des soldes : voici les meilleures offres

Fnac et Darty participent bien évidemment à cette première édition des Soldes d’hiver 2023. Les deux enseignes profitent de cet événement pour proposer de nombreuses références en réduction. Voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Les soldes d’hiver 2023 ont d’ores et déjà débuté et les promotions sont déjà nombreuses. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Pour vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts chez les enseignes Fnac et Darty.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez la Fnac et Darty

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Xiaomi a attendu un an avant de lancer officiellement une version Lite de sa trottinette électrique Scooter 3. C’est donc un modèle allégé, mais finalement, le constructeur mise sur la même formule, avec un équilibre entre prix et performance. Pour les soldes, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite connait sa première baisse de -17%, soit 100 euros de rabais au total.

Qu’attendre de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite ?

Vitesse de pointe de 25 km/h

20 km d’autonomie

Pliable et légère avec 13 kg

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros chez Fnac et Darty.

Apple Watch SE 2022

Êtes-vous de ceux qui aiment rester connectés lors de vos activités physiques ? Désirez-vous avoir à disposition vos données de santé et de sommeil ? Cherchez-vous une montre connectée pas trop chère, mais performante ? L’Apple Watch SE (2022) cache toutes ces cases et bien plus encore.

Qu’attendre de l’Apple Watch SE ?

Ecran OLED LTPO

La certification IP 68

Le suivi précis des activités

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Apple Watch SE est maintenant disponible en promotion à 269 euros à la Fnac.

DJI OM 5

De génération en génération, DJI prend soin d’améliorer les modèles de sa gamme de stabilisateurs pour smartphone. Le DJI OM 5 reprend ainsi ce qui a fait le succès de la mouture précédente tout en apportant quelques nouveautés notables. Darty accorde aujourd’hui 23 % de rabais sur ce modèle pour les soldes d’hiver.

Qu’attendre du DJI OM 5 ?

Stabilisation à trois axes

Avec l’ActiveTrack 4.0

Barre d’extension intégrée

Au lieu de 129 euros habituellement, le DJI OM 5 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Darty.

iRobot Roomba i7156

La corvée de l’aspirateur est peu attrayante pour la plupart des gens. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Roomba i7 de la marque iRobot. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui ne manque pas de puissance pour se débarrasser des poussières, même les plus tenaces, et s’équipe de nombreux capteurs pour nettoyer efficacement votre domicile. Si à sa sortie il se négociait aux alentours des 700 euros, aujourd’hui il revient à moins de 370 euros grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du Roomba i7

Une bonne puissance d’aspiration

Apprend et suggère des routines

Une plus grande précision du nettoyage grâce à l’application

Au lieu d’un prix barré à 679,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7 bénéficie de plus de 300 euros de remise et s’affiche désormais à 369,99 euros chez Darty et la Fnac.

Acer Nitro 5 AN515-57

L’Acer Nitro 5 (AN515-57) possède des caractéristiques solides pour convenir à la plupart des gamers exigeants. Pour moins de 900 euros, il intègre une carte graphique Nvidia RTX 3060 — idéale pour faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions — le tout couplé à un processeur i5 de 11e génération pour assurer de bonnes performances au quotidien. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il coûte 400 euros de moins pour les soldes.

Les points forts du Acer Nitro

Un écran Full HD de 15,6 pouces rafraîchis à 144 Hz

Une RTX 3060 couplée à un i5 de 11e gen

Accompagné d’un SSD NVMe de 512 Go + 16 Go de RAM

Bonus : 3 mois de Xbox Game Pass

Habituellement vendu à 1 299,99 euros, l’ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-57 bénéficie de plus de 30 % de remise et se trouve désormais à 899,99 euros chez la Fnac. Vous avez même 3 mois offerts au Game Pass d’Xbox. On le retrouve aussi au même prix chez Darty.

Retrouvez l'Acer Nitro 5 AN515-57 à 899,99 € à la Fnac

Retrouvez l'Acer Nitro 5 AN515-57 à 899,99 € chez Darty



TCL QLED 55C735

TCL est réputé pour ses téléviseurs QLED, une alternative moins chère que l’OLED qui ne manque pas d’atouts. Cette gamme de téléviseurs propose un meilleur rapport qualité-prix, sans négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 55C735 qui propose une dalle QLED de bonne qualité, une compatibilité avec les meilleures normes vidéo, y compris le HDMI 2.1 tant convoité par les joueurs. Et la bonne nouvelle, c’est que ce téléviseur TCL profite de 200 euros de réduction durant les soldes.

Les points à retenir du TCL 55C735

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming

Petit plus : l’OS Google TV

Affiché à 799 euros, le TV TCL QLED 55C735 2022 est disponible en promotion à 599 euros à la Fnac.

Vous pouvez retrouver aussi le mododèle 75 pouces en promotion : il passe de 1 299 euros à 850,97 euros.

OnePlus 10 Pro

Dans quelques jours sera annoncé le prochain fleuron de OnePlus, avec cette fois le modèle Pro aux abonnées absents. Malgré l’arrivée prochaine de son successeur, le OnePlus 10 Pro reste un superbe appareil. Il remplit quasiment toutes les cases, avec son design soigné, son excellent écran, ses prestations photo et ses performances très solides. Et, si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, ce smartphone haut de gamme perd près de 300 euros de son prix.

Quels sont les bons points du OnePlus 10 Pro ?

Un très bel écran Oled en QHD+ et 120 Hz

Une puissante puce : Snapdragon 8 Gen 1

Une belle polyvalence photo

Sans oublier sa charge rapide de 80 W efficace

Pour la 2e démarque, Darty brade le OnePlus 10 Pro à 629 euros, contre 919 euros à son lancement.

Xiaomi Mi TV Stick 4K

Xiaomi dispose divers types de dongle. Celui en promotion sur Fnac pour les soldes d’hiver a la particularité de livrer des contenus en 4K. C’est donc à travers une clé HDMI que la magie s’opère : celui de rendre intelligent votre téléviseur. Vous profiterez également d’Android TV avec ce modèle. De plus, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est 30 euros moins cher.

Qu’attendre du Xiaomi Mi TV Stick 4K ?

Android TV intégré nativement

Des contenus 4K

Compatible Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Fnac.

Pack Philips Hue 2 ampoules + Hue Play

Philips Hue est réputée pour la qualité de ses ampoules connectées, mais également pour sa facilité d’installation. Si vous êtes déjà familier avec cette marque, ce pack viendra compléter votre installation sans à devoir payer le prix fort. Il inclut non seulement deux barres lumineuses Hue Play mais aussi deux ampoules pour apporter une ambiance colorée. Ces éclairages connectés sont compatibles avec les principaux assistants virtuels, ce qui permet de les piloter à la voix. Actuellement, ce pack perd 90 euros de son prix, pour devenir plus accessible.

Ce pack Philips Hue propose…

Deux ampoules et deux barres LED Hue Play faciles à installer

Compatible avec les principaux assistants vocaux

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Initalement à 249,99 euros, ce pack de rééquipement Philipe Hue avec deux ampoules White and Color et deux barre LED Hue Play est en promotion à 159,99 euros à la Fnac et Darty.

TV Philips The One 65PUS8897

À l’heure où les téléviseurs QLED et OLED se multiplient, Philips continue de proposer sa gamme The One avec des dalles LED. La qualité est tout de même au rendez-vous, d’autant plus que la fonction Ambilight sur 3 côtés est toujours de la partie. Elle permet d’offrir une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. La série 2022 vient même s’enrichir de connectique HDMI 2.1 pour plaire aux joueurs et aux joueuses. Si ce TV vous intéresse, sachez que le modèle de 65 pouces profite de 250 euros de réduction durant les soldes.

Que propose le TV Philips The One ?

Une grande dalle de 65″ avec Ambilight

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Prend en charge l’HDMI 2.1, VRR et Freesync

L’interface fluide proposé par Android TV

Avec un prix barré à 1 199 euros, le téléviseur Philips The One 65PUS8897 (65 pouces) est remisé à 949 euros sur le site Darty, et le site de la Fnac.

Nintendo Switch OLED

Sortie en fin d’année 2021, la Switch OLED n’est pas une nouvelle console à proprement parler, mais plutôt une évolution de la dernière console de Nintendo. Une version remise au gout du jour qui profite d’un meilleur affichage grâce un écran OLED du plus bel effet. Une console extrêmement sympathique qui bénéficie d’une jolie offre en ce moment chez la Fnac.

Quels sont les points forts de la Switch OLED ?

Un écran OLED plus grand et plus lisible

Un dock amélioré et plus puissant

Le même catalogue de jeu que la Switch classique

Proposée à 349 euros à l’occasion de son lancement il y a un peu plus d’un an, la Switch OLED est désormais disponible pour 319 euros chez Fnac, dans sa version néon comme blanche. Là où les choses deviennent (un peu plus) intéressantes, c’est que l’e-commerçant vous offre le jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword en l’ajoutant simplement à votre panier.

Millenium ML3 Aurelion 2022

Pour les joueuses et les joueurs qui souhaitent enchaîner les combos sans ralentissement ou bug divers, le Millenium ML3 Aurelion 2022 devrait vous convenir. Il propose, entre autres, un écran 165 Hz, une RTX 3060 ou encore un SSD de 512 Go. Habituellement, ce PC portable dépasse largement les 1 000 euros, mais avant les soldes, ce PC portable bénéficie d’une remise de 24 %.

Le Millenium ML3 Aurelion 2022, c’est quoi ?

Une dalle de 15,6 pouces QHD à 165 Hz Le combo RTX 3060 + i7-11800H Accompagné de 16 Go de RAM et 500 Go SSD



Au lieu d’un prix barré à 1 299,99 euros, le PC portable gaming Millenium ML3 Aurelion 2022 profite de 24 % de remise chez Darty et s’affiche désormais à 979,99 euros.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Après un peu plus d’un an d’existence sur le marché, le Samsung Galaxy Z Flip 3 a aujourd’hui laissé place au quatrième modèle de smartphone pliable à clapet de la firme Coréenne. Il reste très recommandable et représente aujourd’hui le plus abordable des smartphones de sa catégorie. Il séduit par son format pliable et sa fiche technique puissante, mais aussi par son prix, plus bas que d’habitude grâce à cette réduction de 43 % sur son prix.

Pourquoi le Samsung Galaxy Z Flip 3 est toujours un excellent smartphone ?

Un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces à 120 Hz Un format clapet très satisfaisant à utiliser Un smartphone puissant propulsé par un Snapdragon 888 Le second écran en façade bien pratique



Avec un prix de lancement à 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est actuellement proposé à 599 euros sur le site Darty et Fnac.

Asus Zenfone 9

Les smartphones compacts se font de plus en rare sur le marché, et pourtant Asus continue de proposer ce format avec son tout dernier Zenfone 9. Comme son prédécesseur, il se positionne sur le segment haut de gamme et mise sur sa petite taille booster par la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Il est capable de tout faire tourner, et de tenir une bonne journée d’utilisation malgré son petit gabarit. Niveau photo, on a droit à un grand-angle de 50 mégapixels (avec stabilisation « Gimbal ») et un ultra grand-angle (faisant aussi officie d’objectif macro) de 12 mégapixels. Il n’est pas le meilleur photophone, mais propose des clichés corrects de jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Asus Zenfone 9.

Les points forts de l’Asus Zenfone 9

Le petit format L’écran Amoled FHD+ à 120 Hz Des excellentes performances avec le Snapdragon 8+ Gen 1 Une autonomie impressionnante pour son gabarit



Lancé à 799 euros, l’Asus Zenfone 9 est actuellement en promotion à 699 euros à la Fnac.

MacBook Pro 13 M2 (2022)

Pour cette année 2023, Apple devrait présenter de nouveaux PC et également introduire de nouvelles puces, comme la puce M3 ou encore M2 Pro et M2 Max. À l’heure actuelle, seule deux modèles profitent de la puce M2, comme le MacBook Pro 13 2022, qui impressionne par son efficacité et se négocie avec 150 euros de réduction.

Les points forts du MacBook Pro 13 M2 2022

Les finitions exemplaires Une machine surpuissante grâce à la puce M2 Une autonomie solide



Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 d’Apple est en ce moment en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac. Il est aussi au même chez Darty.

Si vous êtes intéressés par la version avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM, elle se trouve en promotion à 1 679 euros contre 1 829 euros habituellement chez la Fnac.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Malgré les informations incessantes concernant la prochaine itération du smartphone premium de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste une référence incontournable. Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. Il reste toujours un photophone d’une extrême qualité que la concurrence aura bien du mal à atteindre côté Android. En ce moment, il est href= »https://shop.frandroid.com/enkwqc4b » target= »_blank » rel= »nofollow affiliate noopener » data-push-event= »edito_lien_marchand_Fnac,edito_lien_offre_moins-de-1000-euros »>à moins de 1 000 euros pour le début des soldes d’hiver

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Les points forts du Samsung Galaxy S22 Ultra

Un écran Amoled de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz) Toujours l’un des meilleurs photophone du marché La charge rapide de 45 W Le S Pen directement intégré



La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Google Pixel 6a

Si les modèles de la gamme Google Pixel sont connus pour leurs qualités photographiques, la sixième génération a initié une rupture avec les moutures précédentes. Le Google Pixel 6a est un smartphone du milieu de gamme aux allures de flagship. Il intègre la même puce que ses confrères, et tire ainsi profit de toute la puissance du Google Tensor. De même, les IA de la firme de Mountain View font des merveilles sur le traitement d’image sur le Pixel 6a. Si quelques compromis sont à faire, le Pixel 6a est sans doute le meilleur choix pour la photo et la longévité logicielle à ce tarif. Pour les soldes d’hiver 2023, ce modèle est 25 % moins cher.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Les points forts du Google Pixel 6a

Le puissant SoC Google Tensor Une dalle OLED à 2400 x 1080 pixels Des modules photo performants



Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez la Fnac.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

