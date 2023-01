Déjà à petit prix, la caméra de Xiaomi qui filme en 2K est moins cher pendant les soldes

S’il y a bien une marque qui propose des produits au meilleur rapport qualité-prix, c’est bien Xiaomi. En ce moment, sa Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, idéale pour surveiller votre domicile à distance, profite de 25 % de remise.

Présent sur un bon nombre de domaines, la firme chinoise possède un catalogue bien fourni du côté des caméras de surveillance. Une de ses références, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, est une solution efficace pour surveiller les alentours de votre domicile sans demander une grande somme. Elle devient encore plus accessible à l’occasion des soldes.

Quels sont les avantages de cette caméra Xiaomi ?

Son format compat et discret

Enregistre des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

Détecte les mouvements, même de nuit

Affichée à 59,99 euros sur le site officiel, la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro se négocie en ce moment à 45,99 euros sur le site Cdiscount.

Un design réussi

La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro de Xiaomi est avant tout pensée pour l’intérieur. Et pour se dissimiler dans votre espace à vivre, elle mise sur la sobriété. Elle dispose d’un revêtement en plastique blanc, ainsi qu’une forme arrondie où l’on retrouve le module caméra motorisé. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la faire fonctionner, il est nécessaire de télécharger l’application Mi Home. Il suffit ensuite d’allumer votre caméra et de la détecter avec votre smartphone ou tablette pour la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et notez d’ailleurs que la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est aussi possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Discrète mais efficace

Avec la caméra 2K Pro, la définition monte jusqu’en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. Avec une telle résolution, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Et, comme son nom l’indique, la caméra offre un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. La vision nocturne a également été améliorée, par rapport à la Mi Home Cam Security Camera 360°, pour une image encore plus nette et avec davantage de détails, même en faible luminosité. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes.

Elle intègre deux microphones, qui utilisent la technologie de réduction active du bruit, pour restituer le son de manière correcte et suffisant en intérieur. Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple.

