Soldes d’hiver : retrouvez le TOP 3 des meilleures offres de la deuxième démarque

La deuxième démarque des soldes d’hiver 2023 a débuté, et si vous n’avez pas pu suivre les deals de la semaine, voici ce que vous avez loupé : le prix du OnePlus 10T est en baisse, le SSD pour la PS5 de Samsung est à -48 % et la clé HDMI 4K de Xiaomi est à son prix le plus bas.

Sur le marché des smartphones, OnePlus a toujours eu ses coups à jouer pour damer le pion à ses concurrents. Pour ce faire, le constructeur mise sur une configuration équilibrée et polyvalente sur chaque segment. Sur le haut de gamme, la firme chinoise présente le récent OnePlus 10T. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez obtenir la version 8 + 128 Go pour 150 euros de moins sur Amazon.

En quoi le OnePlus 10T est intéressant ?

Le puissant SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Une recharge ultra rapide de 150 W

Une dalle AMOLED en Full HD+ à 120 Hz

Au lieu de 699 euros habituellement, le OnePlus 10T (8 + 128 Go) est maintenant disponible en version Jade Green à 459 euros sur Amazon.

Tous les SSD ne conviennent pas à la PS5. Parmi ceux qui ont toute leur place dans les entrailles de cette console next-gen, on compte le Samsung 980 Pro, qui propose des débits élevés et qui intègre même un contrôleur thermique pour limiter la surchauffe. Actuellement, sa version de 1 To voit son prix baisser de moitié, ce qui le rend encore plus recommandable.

Le SSD Samsung 980 Pro en quelques mots

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Une grosse quantité de stockage

Un contrôleur thermique présent dans le SSD

Initialement affiché à 220 euros, le SSD Samsung 980 Pro de 1 To est désormais proposé à 114 euros sur Amazon.

Pour l’utiliser avec une PS5, nous vous recommandons de l’associer à un dissipateur thermique comme celui-ci. De plus, vous pouvez mettre à jour son firmware depuis un PC avec Samsung Magician avant de l’installer dans votre PS5 pour garantir de meilleures performances.

Xiaomi dispose divers types de dongle. Celui en promotion sur Fnac pour les soldes d’hiver a la particularité de livrer des contenus en 4K. C’est donc à travers une clé HDMI que la magie s’opère : celui de rendre intelligent votre téléviseur. Vous profiterez également d’Android TV avec ce modèle. De plus, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est 30 euros moins cher.

Qu’attendre du Xiaomi Mi TV Stick 4K ?

Android TV intégré nativement

Des contenus 4K

Compatible Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Fnac.

Durant les soldes d’hivers, les banques en ligne y vont aussi de leurs bons plans. C’est notamment le cas de la SG (anciennement Société Générale) qui propose jusqu’à 120 euros de prime à l’ouverture d’un premier compte.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la SG.

Un compte bancaire chez SG c’est…

0 euro de frais de tenue de compte

Les assurances et garanties VISA

Paiements et retraits à l’étranger

Cette première offre de l’année chez SG (Société Générale) est valable jusqu’au 31 janvier 2023. Elle vous permet d’obtenir jusqu’à 120 euros offerts : 80 euros de prime de bienvenue + 40 euros en domiciliant ses prélèvements et virements chez la SG.

