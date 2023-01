Realme GT 2 : voilà un smartphone puissant et pas cher pour les soldes d’hiver (-42 %)

Le Realme GT 2 impressionne avec ses airs premium, comme sa fiche technique d'ailleurs. Les soldes sont la période parfait pour l'avoir moins cher, puisque sur Darty, la version 8+128 Go est à 319 euros au lieu de 549 euros.

La course à la performance n’a jamais été aussi âpre sur le marché archi concurrentiel des smartphones. Realme est dans cette logique et pour faire face à la concurrence, le constructeur chinois mise sur des caractéristiques toujours aussi prodigieuses. Le GT 2 est de cet acabit. Et, si vous le voulez, il est actuellement 230 euros moins chers pour les soldes.

Qu’attendre du Realme GT 2 ?

Design et finition premium

Dalle Super AMOLED à 120 Hz

SoC Snapdragon 888 toujours puissant

Au lieu de 549 euros au lancement, le Realme GT 2 est maintenant disponible en promotion à 319 euros chez Darty.

Un digne représentant de la série Realme GT

Le Realme GT 2 ressemble à s’y méprendre à la surpuissante version Pro du téléphone. Le constructeur reste sur du plastique texturé au dos du smartphone. Cela a l’avantage d’être très ergonomique. L’emplacement du module photo est identique, comme la signature Naoto Fukasawa, designer des deux modèles. Il est assez imposant avec des dimensions de 75,8 x 162,9 x 8,6 mm, mais reste léger, car seulement 194,5 g.

On a ici un écran AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Pour la résolution, c’est de l’ordre de 2 400 x 1 080 pixels pour une densité de 398 ppp et 486 cd/m² de luminosité. Vous allez naviguer sans le moindre ralentissement, vos sessions de streaming vont être fluides et confortables, l’interface est particulièrement réactive, l’affichage reste au top.

Le midsize killer de Realme

Pour que vous puissiez jouer confortablement à vos jeux préférés, même ceux étiquetés gourmands, Realme a équipé son GT 2 du processeur Snapdragon 888. Ce qui est bien avec ce SoC, c’est aussi sa compatibilité 5G. Pour soutenir toute la puissance de cette puce, on a une RAM LPDDR5 de 8 Go couplée à un stockage UFS 3.1 de 128 Go, assurant un transfert de données très rapide. Le GPU Adreno 660 complète cette configuration de choc. Vous allez pouvoir vaquer agréablement à vos tâches quotidiennes avec ce smartphone.

Le Realme GT 2 brille aussi par son endurance. Ce modèle ne flanchera pas de toute la journée, même avec un usage intensif. C’est dû à sa batterie de 5 000 mAh bien optimisée. La recharge, qui se fait via un port USB-C, se montre également efficace. Le chargeur SuperDart 65 W récupère 100 % de batterie en un peu plus d’une demi-heure. Enfin, on a du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT 2.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

