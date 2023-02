La Samsung Galaxy Tab S8 Plus devient bien plus accessible juste avant la fin des soldes

La Galaxy Tab S8 Plus est l’une des dernières tablettes haut de gamme de Samsung. Elle a tout pour plaire : un écran 120 Hz, un processeur performant et une belle autonomie. Lancée au prix de 1 149 euros dans sa version 128 Go, elle est disponible en promotion à 749 euros.

Sur le marché des tablettes Android, Samsung est connu pour proposer des solutions pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. La Galaxy Tab S8 Plus est l’une des dernières références haut de gamme du géant Coréen. Cette version jouit d’une puissance considérable avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1, d’un excellent écran et offre une expérience utilisateur fluide. Et, si ce modèle vous tente, il perd 400 euros de son prix.

Les points forts de la Galaxy Tab S8 Plus

Un design bien exécuté

Une dalle Amoled confortable et fluide

De belles performances avec le Snapdragon 8 Gen 1

Affiché à 1 149 euros sur le site Samsung, la Galaxy Tab S8 Plus tombe à 749 euros sur Cdiscount grâce à une ODR valable jusqu’au 31/03.

Une tablette premium avec un bel écran

Présentée auprès des Galaxy Tab S8 et S8 Ultra, la version Plus se trouve être le parfait compromis. Sa conception est soignée, et son écran AMOLED en FHD+(28 00 x 1 752 pixels) est un régal pour regarder du contenu vidéo. On apprécie également le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien.

Même si sa diagonale de 12,4 pouces est assez imposante, elle parait « petite » face à la dalle géante de 14,6 pouces du modèle plus premium, la S8 Ultra. Et si vous n’êtes pas fan de la petite encoche en face avant, la Galaxy Tab S8 Plus est épargnée. Au dos, on découvre un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 6 mégapixels et un flash. Quant à la caméra avant, le modèle Plus embarque un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Puissante et endurante

Le géant coréen ne se contente pas d’offrir un bel objet, et propose une tablette puissante qui embarque un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous êtes assuré de pouvoir naviguer sur la tablette en toute tranquillité, sans risque de latence lorsque vous changez d’application ou lorsque vous jouez à des jeux gourmands par exemple. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 12 nativement au travers de l’interface maison One UI 4, que l’on apprécie tout particulièrement chez Frandroid.

Enfin, côté autonomie, Samsung propose une grande batterie de 10 090 mAh. Avec une telle capacité, vous pourrez utiliser la tablette pendant une journée et demie, voire deux, selon votre utilisation. Sachez que le stylet S-pen est inclus dans la boîte, de quoi ravir les plus créatifs d’entre vous. Vous pourrez bien sûr y connecter un clavier, qu’il faudra cependant acheter séparément.

