Le prix du Google Pixel 6 Pro n’a jamais été aussi bas que pour les soldes d’hiver

Avec le Google Pixel 6 Pro, le géant américain a enfin trouvé la bonne formule pour s'imposer durablement au sommet. Prix attractif, référence en photophone, puissance du fameux Google Tensor, les superlatifs n'en finissent pas autour de ce modèle. Pour les soldes, Amazon propose le coloris Black à son plus bas prix : 506 euros au lieu de 899 euros.

À sa sortie jusqu’à l’annonce du Google Pixel 7 Pro, le Google Pixel 6 Pro était désigné comme le champion du rapport qualité/performance/prix. Même en 2023, ce smartphone reste polyvalent et performant, surtout en photo. Aujourd’hui, c’est le moment idéal pour l’avoir au meilleur prix puisque, pour les soldes, ce modèle bénéficie de 44 % de réduction.

Qu’attendre du Google Pixel 6 Pro ?

La puissance du Google Tensor

Une dalle OLED QHD+ à 120 Hz (LTPO)

Des images exceptionnelles

Au lieu de 899 euros habituellement, le Google Pixel 6 Pro est maintenant disponible en promotion à 506 euros chez Amazon.

Ergonomie et finitions réussies

Le Google Pixel 6 Pro marque une rupture avec les générations précédentes. Le constructeur a revu le design de ce smartphone avec son module photo arrière caractéristique. La répartition du poids a été savamment étudiée pour que la prise en main reste au top. Ainsi, vous n’aurez pas du mal à le manipuler avec ses 163,9 x 75,9 x 8,9 mm pour 210 g. La finition est de toute beauté avec ses lignes incurvées et ses bordures fines (haut et bas).

Le magnifique écran de ce modèle ajoute du cachet à l’ensemble. Google part sur un écran OLED de 6,7 pouces avec 3 120 x 1 440 pixels de définition contre 512 ppp de densité. On a un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Au quotidien, l’interface se montre agréablement fluide et l’écran reste confortablement lisible en toute circonstance. Le constructeur a pris soin de le protéger avec du Corning Gorilla Glass 6.

La puissance au service de la performance

Le Google Pixel 6 Pro est animé par le SoC Google Tensor qui fait des merveilles. Pour épauler la puissance de ce processeur, la firme de Mountain View a opté pour une RAM LPDDR5 de 12 Go ainsi qu’un stockage UFS 3.1 de 128 Go. C’est tout simplement une configuration qui exécutera sans faillir à toutes vos sollicitations : des jeux AAA, navigation, streaming, applications, etc. Le SoC apporte également de la compatibilité WiFi 6, Bluetooth 5.2, 5G et NFC.

Le Google GPU gère d’une main de maître les performances graphiques du Pixel 6 Pro. La carte graphique sublime le capteur principal de 50 Mpx, combiné à un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx, pour livrer des clichés bluffants, même dans les conditions les plus difficiles. On a droit aussi à un enregistrement vidéo en 4K@60 fps. Enfin, la batterie est de 5 003 mAh qui assure une journée d’autonomie. Lors de nos tests, ce smartphone s’en sortait avec une note de 9/10.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6 Pro.

