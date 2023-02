Ce scooter électrique 125cc se négocie 300 € moins cher pour la fin des soldes

Et, si vous délaissiez votre voiture au quotidien pour le deux roues électrique ? En ce moment, le Rider 5000 W, équivalent 125 cm³, est en soldé à 4 699 euros au lieu de 4 99 euros habituellement.

Si vous cherchez un moyen efficace et écologique de vous déplacer en ville, alors un scooter électrique est une bonne affaire. Le marché des deux roues est de plus en plus diversifié et les références sont nombreuses. Il existe le Rider 5000W, un scooter électrique capable de monter jusqu’à 95 km/h et avec une autonomie solide pour les trajets urbains. Si ce modèle est susceptible de vous plaire, ce dernier profite des soldes pour être vendu moins cher.

Ce qu’il faut retenir du Rider 5000 W

Un scooter électrique équivalent 125 cm3

Une conduite silencieuse et le freinage régénératif

Une autonomie confortable pour les petits trajets

Habituellement à 4 999 euros, le scooter électrique Rider 5000W (125cc) est remisé le dernier jour des soldes à 4 699 euros sur le site Go2Roues, soit 300 euros d’économie. N’oubliez pas que ce prix peut radicalement être réduit en fonction des primes écologiques auxquelles vous êtes éligibles.

Un scooter silencieux qui a belle allure

Esthétiquement, le Rider 5000 W trouve son inspiration des scooters italiens Vespa et propose un aspect rétro qui ne laisse pas indifférent. Son petit gabarit lui permet de se faufiler dans les embouteillages en ville, les chemins étroits ou encore pour se garer.

Les dimensions et le poids rendent le scooter confortable, et ce dernier supporte une charge maximale de 150 kg. Étant électrique, il a l’avantage d’être un mode de transport vraiment silencieux. Il faudra cependant doubler de vigilance puisque rouler avec un appareil rapide et silencieux peut être très dangereux, car personne ne vous entend arriver.

Idéal pour la ville

D’ailleurs, au niveau de la conduite, les pneus de 12 pouces offrent une bonne stabilité. Il est très maniable, et pourra accueillir une personne à l’arrière. Le freinage régénératif est quant à lui précis, efficace et permet au passage de récupérer de l’énergie. Même en freinant tard à un feu rouge, il reste stable et freine bien.

Au niveau des performances, ce modèle intègre un moteur d’une puissance de 5 000W qui lui confère une vitesse maximale de 95 km/h, soit un équivalent 125 (idéal donc pour rouler sur le périphérique parisien, voire des portions d’autoroute à 90 km/h). Bien entendu, cela impactera l’autonomie qui passera sur environ 50 km d’autonomie. Si votre usage se limite majoritairement à circuler en ville et en zone 30, l’autonomie pourra alors dépasser les 80 km. Seul regret concernant la batterie amovible : elle pèse 18 kg. Pour la recharger à 100 %, il faudra compter 5 heures environ.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons eu l’occasion de tester la version 3000 W 2021 du scooter électrique Rider.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

