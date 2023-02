L’Apple Watch Ultra bénéficie d’une première baisse significative chez Darty et la Fnac

Les montres connectées Apple ont de nombreux atouts, mais pour plaire aux sportifs, la marque a conçu une version Ultra. Avec un prix élevé à 999 euros, aujourd’hui, elle s’adoucit un peu en passant à 899 euros sur le site Darty et Fnac.

En septembre 2022, Apple a introduit une nouvelle itération de ses montres connectées : l’Apple Watch Ultra. Cette tocante est conçue pour les ultra-sportifs. Elle ne conviendra donc pas au grand public, et tente de séduire les adeptes du sport et celles et ceux qui sont habitués à l’écosystème d’Apple. Aujourd’hui, son prix s’adoucit grâce à cette remise de 100 euros.

Quelques mots sur l’Apple Watch Ultra

Une montre robuste et étanche

Un GPS double fréquence efficace

Un suivi de la fréquence cardiaque précis

Une autonomie musclée

Vendue à 999 euros, l’Apple Watch Ultra est actuellement disponible en promotion à 899 euros chez Darty. L’offre est également disponible à la Fnac.

Une Apple Watch pas comme les autres…

L’Apple Watch Ultra a pour cible les sportifs habitués aux sports extrêmes. Pour offrir une montre sportive, la firme de Cupertino a dû revoir le format de sa wearable et mise sur un aspect plus robuste. Elle opte pour un boîtier en titane de 49 mm, une première en taille sur une Apple Watch.

Elle se montre très imposante une fois au poignet, mais permet d’afficher davantage de données comme les calories brûlées, nombre de mètres parcourus, rythme cardiaque, etc. Son grand écran est agréable à utiliser au quotidien, notamment pour la luminosité qui monte jusqu’à 2 000 nits et offre une bonne lisibilité. Le mode Always-On est aussi de la partie.

Qui tentent de plaire aux adeptes du sport

L’Apple Watch Ultra est aussi plus résistante. Son boîtier est protégé par du verre saphir pour être paré à toute éventualité, que ce soit dans le désert sous 55 degrés, ou en haut d’une montagne à -20 degrés. Elle est aussi certifiée IP6X pour la poussière (et sous l’eau jusqu’à 100 mètres), et peut même être utilisé pour de la plongée sous-marine jusqu’à 40 mètres. Elle se distingue par l’ajout d’un nouveau bouton qui servira à activer des contrôles rapides (lancer des entraînements instantanément, par exemple). La Digital Crown est toujours de la partie, mais plus grosse.

Elle n’est pas sans défaut, et manque de quelques indispensables pour être à la hauteur de certains concurrents comme les Garmin, Suunto, Coros et autres Polar. Néanmoins, le suivi de la fréquence cardiaque est très précis, et le GPS double fréquence devient plus précis, et est au niveau des dernières Garmin. La boussole donne la possibilité de placer des repères et retracer votre chemin.

Une autonomie à la hausse, mais…

Les Apple Watch sont rarement réputées pour leur autonomie. Avec la Watch Ultra, la firme californienne inverse la tendance et promet 36 heures en une seule charge et jusqu’à 60 heures avec le mode économie d’énergie, contre 18 heures pour la normale. Lors de notre test, nous avons pu la tester dans différente condition, elle a pu tenir 3 jours et 11 heures avec une utilisation non sportive. Elle arrive loin derrière la Garmin fēnix 7 qui a atteint dans notre test les 13 jours d’autonomie, mais a le mérite de proposer une meilleure autonomie que les autres Apple Watch.

Pour en découvrir plus, voici notre test sur l’Apple Watch Ultra (2022).

Et la concurrence ?

Pour comparer l’Apple Watch Ultra avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitions dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

