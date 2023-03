Xiaomi Q1E : le prix est en chute libre pour ce TV QLED 4K de 55 pouces (compatible Dolby Vision)

C'est en 2021 que le TV Q1E 55 est venu agrandir la gamme de téléviseurs de Xiaomi. Doté de nombreuses compatibilités, et même de ports HDMI 2.1, ce modèle voit son prix passer de 799 euros à seulement 499 euros chez Boulanger.

Xiaomi s’est lancé il y a quelques années dans le marché des téléviseurs, après avoir largement investi celui des smartphones, des trottinettes ou encore des objets connectés divers. En 2021, c’est son Q1E 55 qui a été dévoilé. Pour moins de 800 euros, ce modèle proposait une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéos, ainsi que des ports HDMI 2.1 (mais sans 4K@120fps) et une bonne qualité sonore. Aujourd’hui, le TV offre toujours tout cela, mais pour moins de 500 euros grâce à cette belle promotion.

Les points essentiels du TV Xiaomi Q1E 55

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

D’abord vendu à 799 euros, le TV Xiaomi Q1E 55 est désormais disponible à 499 euros chez Boulanger.

Une dalle QLED sans bordure d’une taille confortable

Son nom l’indique très bien : le TV Xiaomi Q1E 55 est un téléviseur de… 55 pouces. Soit une diagonale idéale pour regarder ses contenus de manière confortable, tout en ne prenant pas une place démesurée dans votre pièce. Surtout, ce modèle marque des points grâce à son design soigné et sobre. La marque a misé sur un cadre en métal fin qui se fait très vite oublier autour de l’écran, ce qui permet de laisser toute leur place aux images et de renforcer l’immersion. Plutôt pratique lorsque l’on sait que ce téléviseur, qui offre aussi une définition 4K UHD (3 840 x 2 160), est compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision, le HDR10 et le HDR10+.

En revanche, malgré le fait que ce TV bénéficie de la technologie QLED, nous avons remarqué lors de notre test que le rendu des couleurs n’était pas toujours fidèle, et que la luminosité n’était pas assez élevée. Toutefois, les différents modes disponibles (Standard, Vif, Film, Jeux ou encore Sport) devraient permettre d’obtenir des traitements d’image adaptés à chaque contenu. Côté système audio, le TV Xiaomi Q1E 55 embarque 6 haut-parleurs de 15 W chacun et prend en charge les formats Dolby Audio et DTS, soit l’assurance d’obtenir un rendu plutôt immersif.

Android TV, toujours aussi agréable

Pour son Q1E 55, la marque chinoise a opté pour l’excellent OS Android TV, qui a fait peau neuve pour se rapprocher de ce que propose le nouveau Chromecast avec Google TV. L’expérience utilisateur s’en trouvera bien plus personnalisée, avec des suggestions de contenus pertinentes en fonction de votre profil. Naturellement, vous aurez également accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme Google Assistant pour vos requêtes vocales et le Chromecast pour diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette.

Pas de 4K@120FPS, malheureusement…

Concernant l’aspect gaming, le TV Xiaomi Q1E 55 comporte bien trois ports HDMI 2.1, ce qui, en théorie, est une très bonne nouvelle pour les possesseurs de consoles next-gen. Cependant, la dalle n’étant pas rafraîchie à 100 Hz, elle ne supportera donc pas la 4K@120fps. Le VRR est également aux abonnés absents. On pourra toutefois se consoler avec la présence de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. Surtout, le TV promet un input lag de seulement 10,4 ms ce qui est tout simplement excellent : ainsi, il y aura moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur un bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran du téléviseur. Notez tout de même que par défaut, les entrées HDMI sont limitées à la norme 1.4. Il faudra donc aller dans les menus HDMI pour changer cela et sélectionner 2.0 ou 2.1, selon ses besoins.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Xiaomi Q1E 55.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références proposant la même diagonale d’écran que le Xiaomi Q1E 55, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 55 pouces du moment.

