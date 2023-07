Ce casque avec réduction de bruit signé Sony est à un prix plus attractif lors des soldes

Le Sony WH-CH720N est un casque Bluetooth qui profite d'une réduction de bruit héritée du modèle haut de gamme de la firme, le XM5. Moins onéreux que ce dernier, il est même 23 % moins cher sur Amazon.

Le Sony WH-1000XM5 représente ce qui se fait de mieux du côté des casques Bluetooth de la firme nippone. Proposée à 420 euros à sa sortie, la note est salée et ne s’adresse pas à toutes les bourses. C’est pourquoi Sony propose d’autres modèles non sans intérêt dans son catalogue. C’est le cas du récent WH-CH720N qui emprunte quelques caractéristiques aux modèles WH-1000X, mais avec un prix plus doux grâce à cette remise de plus de 20 % sur Amazon.

Les points forts du Sony WH-CH720N

Un casque circum-aural confortable

La réduction de bruit active de la partie

Endurant et compatible Bluetooth multipoint

Avec un prix de départ à 150 euros, le casque Sony WH-CH720N est remisé à 23 % et s’affiche désormais à 119 euros sur le site d’Amazon.

Un casque léger et confortable

Le WH-CH720N est un casque qui s’inspire beaucoup des modèles WH-1000X du constructeur, à commencer par son format circum-aural avec des coussinets qui entourent l’oreille. Le fabricant japonais soigne le design de son CH720N et délivre un casque ergonomique, confortable sur le crâne, et procure peu de gêne après plusieurs heures d’écoute. La marque se vante d’ailleurs d’avoir conçu le plus léger (192 g) de ses casques sans fil avec fonction antibruit.

Côté audio, il offre un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 30 mm de diamètre. Le WH-CH720N bénéficie également de la technologie DSEE pour optimiser la restitution des fichiers audio numériques compressés et proposer une écoute plus équilibrée, avec un son riche et naturel. Autrement, on va retrouver la compatibilité avec les codecs SBC et AAC.

Bien lotie : ANC, Bluetooth multipoint…

En plus d’offrir une bonne isolation passive, le casque de Sony propose la technologie de réduction de bruit active. Il intègre le même processeur Sony V1 que sur le WH-1000XM5 pour la gestion de la réduction de bruit active, mais ne profite que de deux microphones pour capter les bruits ambiants — contre quatre par oreille pour le XM5. Autre bon point : il est aussi compatible Bluetooth multipoint pour associer deux appareils simultanément.

Quant à son autonomie, elle n’est pas en reste. Le constructeur promet jusqu’à 35 heures de lecture audio en activant le système de réduction de bruit activé. Une fois désactivée, il sera possible profiter de sa musique pendant 50 heures. Si vous êtes à court de batterie, le WH-CH720N est compatible avec la charge rapide : 3 minutes vous procureront jusqu’à 60 minutes de lecture supplémentaire.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.