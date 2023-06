La célèbre Nintendo Switch OLED n’a jamais été aussi peu chère que pendant les soldes d’été

Bonne nouvelle si vous envisagiez de faire l'acquisition d'une Nintendo Switch OLED : en ce moment, un code promo fait tomber la console à 279 euros au lieu de 349,99 euros à son lancement.

Il est encore difficile de dire si oui ou non, Nintendo sortirait prochainement une version Pro de sa console hybride, ou encore une Switch 2. En attendant, si vous souhaitez vous en procurer une, la Swith OLED est la plus aboutie : avec son écran OLED, mais aussi quelques améliorations bienvenues par rapport à la première génération. Elle a de quoi plaire, surtout maintenant qu’elle se négocie à moins de 280 euros durant les soldes d’été.

Qu’est-ce que la Nintendo Switch OLED ?

Un affichage plus grand et de meilleure qualité avec l’OLED

Un dock repensé avec une mémoire interne améliorée

Le grand catalogue de jeux sur le Nintendo eShop

Au départ vendu à 349 euros, la Nintendo Switch OLED se trouve chez plusieurs e-commerçants à 309 euros, mais en appliquant le code RAKUTEN30, elle revient à 279 euros sur le site Rakuten.

Pourquoi choisir la Nintendo Switch OLED ?

La Nintendo Switch OLED est une console réussie sur plusieurs aspects. À l’inverse de la première version, celle-ci utilise un écran OLED avec un contraste plus agréable pour des images aux couleurs plus belles et plus vibrantes. L’affichage est amélioré aussi par l’affinement des bordures permettant une meilleure immersion en jeu. Le tout est enrobé dans un design modernisé, mieux fini et largement plus fiable au niveau de la béquille. Même le dock change de look avec un coloris blanc et des bords arrondis, en plus de profiter d’un port Ethernet pour accélérer les téléchargements.

Quelques points sont à souligner, comme son écran toujours limité à une qualité 720p en mode portable ou 1080p sur dock, ou encore sa puce Tegra X1+, piqué au modèle de 2019. Elle reste tout même un bon investissement, surtout si vous possédez encore un modèle de 2017 dont l’autonomie est devenue trop juste. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go. De quoi profiter d’un stockage plus grand pour installer les derniers jeux du catalogue de la firme niponne.

Découvrez plus de détails dans notre test sur la Nintendo Switch OLED.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

