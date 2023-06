Les soldes s’attaquent au prix de l’Apple Watch Ultra qui descend sous un seuil inédit

L'Apple Watch Ultra est une très bonne montre connectée, mais bien qu'elle se veuille polyvalente, il lui manque certains indispensables pour rivaliser avec certaines montres de sport. Elle s'adresse surtout aux inconditionnels de la marque à la pomme et ceux-ci seront ravis d'apprendre que son prix passe de 999 euros à 799 euros sur Amazon à l'occasion des soldes d'été.

Les produits Apple sont rarement en promotion et c’est particulièrement le cas de l’Apple Watch Ultra, le nec plus ultra des smartwatches de la marque à la pomme. Il n’y a que les événements promotionnels comme les soldes d’été pour faire baisser son prix, ce qui est justement le cas sur Amazon où elle perd 200 euros. Mais que vaut vraiment cette montre connectée qui repousse les limites et est capable de vous accompagner au fin fond de l’Alaska (d’après Apple) ?

L’Apple Watch Ultra (2022) en bref

Solide, étanche et avec un bel écran

Un GPS double fréquence efficace

La meilleure autonomie sur une smartwatch Apple

Au lieu de 999 euros habituellement, l’Apple Watch Ultra (2022) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Amazon.

Un style premium, mais imposant

S’il y a quelque chose de sportif sur cette Apple Watch Ultra, c’est bien la taille de son boîtier. 49 mm, ça vous mange le poignet, ce qui fait que cette montre connectée n’est pas vraiment adaptée pour les poignets fins. Malgré sa taille, l’Apple Watch Ultra est légère avec un poids de 63 grammes et ultra-résistante grâce à des matériaux solides tels que le titane pour le boîtier et le saphir pour le verre. Elle affiche d’ailleurs une certification IP6X et, d’après Apple, a été testée selon les normes militaires MIL-STD 810H, ce qui est à moitié vrai, mais la montre est bien étanche.

Niveau design, la marque à la pomme a choisi de se démarquer en optant pour une forme carrée pour son boîtier avec une couronne rotative qui manque un peu d’ergonomie. L’écran de 1,92 pouce est quant à lui une franche réussite, il s’agit d’une dalle LTPO OLED avec une définition de 502 x 410 pixels, ce qui donne une bonne résolution de 338 ppp. La qualité d’affichage est vraiment bluffante, sans compter la luminosité capable d’atteindre une pointe de 2000 cd/m² et le mode Always-On qui est de la partie.

Montre de sport ou pas montre de sport ?

Pour le suivi santé, l’Apple Watch Ultra se dote des classiques cardiofréquencemètre, oxymètre et gyroscope, il a même un profondimètre, un thermomètre et peut assurer un suivi du sommeil. En revanche, c’est à vous d’interpréter les résultats. L’Apple Watch Ultra de notre confrère de Numerama avait par exemple détecté son infection au Covid-19 deux jours avant son test positif, mais sans le lui dire.

L’Apple Watch Ultra est également capable de vous suivre sur une multitude de disciplines, mais elle n’est pas exempte de défauts sur ce terrain. Tout d’abord l’omniprésence du tactile, pas vraiment adaptée lorsqu’on a les mains moites, c’est une des raisons pour lesquelles les montres sportives embarquent principalement des boutons physiques. Ensuite, plusieurs fonctions essentielles aux montres sportives lui font cruellement défaut telles que la cartographie et l’analyse des données. Heureusement qu’il y a tout de même un GPS et un suivi cardiaque précis.

En ce qui concerne l’autonomie, ça souffle le chaud et le froid. L’Apple Watch Ultra est actuellement la smartwatch la plus endurante du catalogue de la marque à la pomme avec une durée de 36 heures en utilisation moyenne (en alternant usage basique et GNSS), mais en même temps, c’est mauvais pour une montre sportive. Nous sommes clairement loin des deux semaines que peuvent nous offrir certaines Garmin.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Ultra (2022).

