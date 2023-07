PC portables, RAM, SSD… voici les meilleures offres de l’univers PC durant les Prime Day

L'univers PC est bien représenté durant les Prime Day. Nous avons rassemblé ici les offres et les réductions les plus alléchantes sur Amazon en ce moment : à vous les meilleures affaires sur les ordinateurs portables et les composants.

Amazon fait profiter ses adhérents Prime de réductions spéciales pendant le Prime Day, les 11 et 12 juillet. Pour vous aider à vous y retrouver et savoir quelles sont les offres les plus intéressantes, nous avons réalisé des sélections pour vous. Tout de suite, voici notre panel des meilleures affaires sur l’univers PC, aussi bien des ordinateurs portables, que des composants ou des accessoires.

Asus Zenbook 14 OLED : l’ultraportable au top

La gamme Zenbook d’Asus est ce qui se fait de mieux chez le constructeur en termes de PC portables. La référence UX3402 est une machine puissante, qui profite en plus d’une dalle Oled et d’un châssis fin et élégant. Cet ordinateur présente de bons arguments pour devenir votre compagnon de productivité du quotidien, surtout maintenant qu’il perd 400 euros sur son prix initial pendant le Prime Day d’Amazon.

Les atouts de l’Asus Zenbook 14 OLED UX3402

La qualité de l’écran Oled (2880 x 1800 pixels)

Des performances assurées par l’Intel Core i5-1240P

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Autonomie d’une journée

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, l’ordinateur portable Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) bénéficie d’une réduction de 400 euros et s’affiche désormais à 899 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Acer Aspire 5 : un bon PC abordable

Acer propose une gamme Aspire, une sélection de PC portables au rapport qualité-prix imbattable. L’Aspire 5, déjà proposé normalement à moins de 1 000 euros, voit son tarif baisser de 250 euros, le rendant d’autant plus intéressant. Avec un processeur Intel Core I7 de 12e génération, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, il saura se débrouiller dans la plupart des situations.

L’Acer Aspire 5 en bref

Dalle 14 pouces en Full HD

Intel Core i7-1255U, 16 Go RAM DDR4, 512 Go de SSD

1,49 kg pour 1, 7 cm d’épaisseur

L’Acer Aspire 5 de 14 pouces est maintenant disponible à 749 euros pour les Prime Day.

Lenovo IdeaPad 3 17 pouces : le grand format pas cher

D’ordinaire, l’IdeaPad 3 muni d’un processeur Intel Core I3 est déjà une très bonne affaire, à 499 euros. Amazon propose un rabais de 50 euros pendant le Prime Day : ce modèle muni d’un Intel Core i3-1115G4, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD tombe donc à 449 euros. Le bel écran de 17 pouces achèvera de vous convaincre.

Le Lenovo IdeaPad 3 en résumé

Dalle 17,3 pouces en HD+

Intel Core i3-1115G4, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD

Connectique complète

Si vous cherchez un PC portable de 17 pouces pas cher, vous tenez un bon candidat. Le Lenovo IdeaPad 3 tombe à 449 euros sur Amazon.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 : du gaming abordable

Grosse promo en vue sur ce modèle de PC gaming Lenovo ! Avec son GPU Nvidia RTX 3050 et ses 8 Go de RAM (extensibles), il assure des performances tout à fait honnêtes sur la majorité des jeux récents. Il a en plus le bon goût d’afficher un châssis noir très sobre et possède un clavier rétroéclairé. Si vous cherchez un PC portable de 15 pouces pour jouer tranquillement sans vous ruiner, c’est un bon candidat, surtout en ce moment à ce prix.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 et ses points forts

Écran 15,6 pouce Full HD

Carte graphique Nvidia RTX 3050

Refroidissement haut de gamme

Normalement vendu à 999 euros, il perd 300 euros en ce moment : retrouvez l’IdeaPad Gaming 3 à 699 euros.

Corsair Vengeance LPX 16 Go : de la bonne RAM

Besoin de donner un coup de pep’s à votre tour PC ? Ajoutez-lui de la RAM. La Corsair Vengeance est une référence, la valeur sûre des barrettes de RAM. Les deux barrettes de 8 Go, soit 16 Go de RAM en DDR4, bénéficient d’une promo pendant les Prime Day.

Les détails de la RAM Corsair Vengeance LPX 16 Go

DDR4 3200 MHz

Dissipateur de chaleur en aluminium

Les deux barrettes de RAM 2 x 8 Go Corsair Vengeance sont proposées à 42,99 euros au lieu de 90 euros en temps normal.

SSD WD_BLACK SN850X : booster votre PC

Vous trouvez les temps de chargement de vos jeux vidéo trop longs ? Le problème vient peut-être de votre disque dur. Pour améliorer tout ça, optez pour un SSD pensé pour le jeu vidéo. Et ça tombe bien, puisque durant le Prime Day d’Amazon, le WD_BLACK SN850X de Western Digital est en réduction : sa version 1 To passe de 97,99 euros à seulement 74,99 euros, soit 24 % de réduction.

Le WD_BLACK SN850X, c’est quoi ?

Un SSD de 1, 2 ou 4 To

Vendu avec ou sans dissipateur thermique

Des vitesses de lecture jusqu’à 7300 Mo/s

Habituellement, on trouve la version 1 To sans dissipateur thermique au prix conseillé de 97,99 euros. Durant le Prime Day d’Amazon, qui se déroule du 11 au 12 juillet, le WD_BLACK SN850X est vendu à 74,99 euros.

Bonus : un onduleur PC

Un onduleur sert à pallier les coupures de courant. Ils sont capables d’offrir de 10 à 30 minutes d’autonomie. Certains d’entre eux bénéficient aussi d’une fonctionnalité de protection contre les sauts de tension. Pendant le Prime Day, Amazon propose un onduleur, le Eaton Ellipse Eco 650 à -28 %. Il tombe ainsi à 89 euros. Si vous voulez protéger votre PC ou autre matériel, c’est une bonne solution. Pour plus d’explications et de modèles, rendez-vous sur notre guide dédié aux onduleurs.

