LG B3 : ce TV 4K OLED de 55 pouces en 100 Hz est 520 € moins cher qu’à sa sortie

Dalle Oled, HDMI 2.1, prise en charge des meilleures normes vidéos… Le TV LG OLED55B3 a clairement tout pour plaire. Surtout lorsque son prix passe de 1 599 euros à 1 079 euros.

Parmi les récents téléviseurs Oled de chez LG, le modèle B3 a des atouts qui font de lui une référence très recommandable : entre sa qualité d’affichage très maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, il est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon. D’ailleurs en ce moment, on le trouve avec plus de 30 % de remise.

Le LG OLED55B3 propose…

Une dalle 4K Oled de 55 pouces

Les formats HLG, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

2 entrées HDMI 2.1 : 4K@120 Hz, l’ALLM et le VRR

Sans oublier l’interface fluide webOS

Lancé à 1 599 euros, puis remisé à 1 399 euros, le téléviseur LG OLED55B3 2023 est en ce moment en promotion à 1 079 euros sur le site Rue du Commerce.

Une dalle Oled aux petits oignons

Pour cette série 2023, les téléviseurs Oled de chez LG sont représentés par la série B3. Elle utilise une dalle White-OLED, moins lumineuse que les séries C3 et G3 (30 % et 70 % de luminosité en moins respectivement, d’après la marque). Sa dalle de 55 pouces reste très agréable à regarder, avec des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

Le LG B3 profite d’une définition native 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), offrant une excellente finesse d’image. L’une des nouveautés de cette année est qu’il profite du processeur Alpha 7 de 6ᵉ génération. Ce dernier permet de traiter plus rapidement les images pour obtenir une meilleure qualité. Ce modèle est aussi compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision IQ pour une expérience comme au cinéma. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Un partenaire idéal pour le gaming

Ce téléviseur à de quoi ravir les joueurs et les joueuses, car il propose deux entrées HDMI 2.1 supportant toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. Il affichera vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Vos gameplay seront fluides grâce à un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms, la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Le modèle B3 embarque la dernière version de WebOS 23 réservés à la génération 2023. Elle change d’apparence et intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide. L’interface donne accès aux applications qu’on apprécie tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. Enfin, on retrouve la compatibilité avec les assistants Google et Amazon Alexa, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal.

