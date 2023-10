Avis aux gamers : -30 % sur ce laptop surboosté avec i7 13e gen + RTX 4060 pour le Prime Day

Avoir un PC portable gaming puissant demande un budget conséquent. Mais grâce au Prime Day le laptop Lenovo LOQ 15IRH8 équipé d’une RTX 4060 chute à 999 euros contre 1 399 euros à la base.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, le PC portable Lenovo LOQ 15IRH8 est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant capable de faire tourner les jeux ultra dans d’excellentes conditions. À l’occasion du Prime Day d’Amazon, il se négocie 400 euros moins chers.

Le Lenovo LOQ 15IRH8, c’est quoi ?

Un écran FHD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Le combo i7-13e gen + RTX 4060

Accompagné de 16 Go de RAM + 512 Go SSD NVMe

Initialement à 1 399 euros, le PC Portable Lenovo LOQ 15IRH8 profite de 29 % de remise sur Amazon et se trouve maintenant à 999 euros sur Amazon.

Une machine performante pour le jeu

Le Lenovo LOQ 15IRH8 est un bon investissement à faire pour les joueurs et joueuses en quête de performances. Avec sa carte graphique Nvidia RTX 4060, il peut aisément faire tourner tous les jeux en 1080p voir en 1440p, tout en activant de multiples fonctionnalités comme le ray tracing ou le DLSS.

Sous le capot, on trouve aussi un processeur Intel Core i7- 13620H Hz (jusqu’à 4,7 GHz en m ode Turbo Boost) suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Le tout est complété par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits. À noter que ce modèle est livré sans Windows.

Un écran réactif et un chargeur rapide bien pratique

La marque ne s’arrête pas là, une fois allumé, on découvre un écran de 15,6 pouces, une diagonale plutôt confortable pour jouer. Sa dalle IPS affiche une définition Full HD, mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive.

Côté design, le Lenovo LOQ 15 est un PC Gamer ordinaire avec une coque plastique grise comme on en voit partout, mais qui a au moins le mérite d’être bien conçu et respire la solidité. L’ensemble est plutôt fin pour être facilement transporté (2,4 kg). La connectique s’avère généreuse : le châssis intègre un port USB C, deux ports USB, un port HDMI, un port Mini DisplayPort, une prise RJ45 et une prise casque microphone. Enfin, il a l’avantage d’être compatible avec la charge rapide. Il suffit d’une trentaine de minutes pour passer de 0 % à 70 % d’autonomie. C’est plutôt un bon point vu que la durée d’utilisation de ce type d’appareil n’est généralement pas à la hauteur.

Plus de détails dans notre test du Lenovo LOQ 15IRH8.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

