Honor Magic 4 Pro : ce smartphone doué en photo perd 400 € grâce au Black Friday !

Les meilleurs smartphones en photo coûtent souvent plus de 1000 euros, mais le Black Friday est la période parfaite pour trouver un modèle bien moins cher. C'est le cas avec ce Honor Magic 4 Pro, dont le prix passe de 1 099 euros à 699 euros seulement !

Le meilleur smartphone en photo est sans doute le Samsung Galaxy S23 Ultra. Problème : il coûte 1599 euros minimum. Heureusement, des modèles moins chers existent, notamment ceux sortis en 2022. C’est là que le Honor Magic 4 Pro débarque : durant le Black Friday, son prix baisse de 36 %, puisqu’on le trouve sur Amazon à 699 euros au lieu de 1099 euros.

Le Honor Magic 4 Pro, c’est quoi ?

Un très bon smartphone en photo ;

Un très bel écran Oled 120 Hz ;

De belles performances pour les jeux en 3D ;

Une charge rapide de 100 W.

À sa sortie en 2022, on trouvait le Honor Magic 4 Pro à 1099 euros. Un prix élevé qui est en baisse grâce au Black Friday, puisqu’il baisse de 36% : il est disponible en ce moment à 699 euros seulement sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Honor Magic 4 Pro. Le tableau s'actualise automatiquement.



Un smartphone très bien équipé en photo

C’est la grande force du Honor Magic 4 Pro : son volet photo. Ce smartphone Honor est équipé de quatre capteurs photo : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 50 Mpx, un périscope de 64 Mpx (qui fait office de téléobjectif x3,5) ainsi qu’un capteur selfie de 12 Mpx. Son zoom numérique peut atteindre le x100 : le résultat ne sera pas des meilleurs, mais c’est tout de même assez impressionnant. Tout cela fait du Honor Magic 4 Pro un modèle très polyvalent en photo sur tous les points. Néanmoins, son mode nuit peut manquer de précision.

D’autant plus que son écran est sublime : il s’agit d’une dalle Oled de 6,81 pouces (c’est assez grand) avec une définition de 1312 par 2848 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Cette dalle est incurvée, ce qui signifie qu’elle est courbée sur les côtés droit et gauche de l’appareil : cela offre un beau ratio corps/écran de 93,5%. Belle luminosité et couleurs assez fidèles, cela en fait un très bon écran.

Le Honor Magic 4 Pro, c’est aussi beaucoup de performances et une charge rapide

Ce smartphone haut de gamme est équipé du Snapdragon 8 Gen 1, une puissante puce épaulée par 8 Go de RAM ainsi que par 256 Go de stockage. C’est loin d’être le modèle le plus puissant, mais il fait facilement tourner les jeux les plus gourmands. Genshin Impact à 60 FPS, Fortnite de même, sans de réels ralentissements. Des gros jeux qui font tout de même bien chauffer le téléphone, sans que ça soit inquiétant.

Pour alimenter tout cela, on trouve une batterie de 4600 mAh. L’autonomie est largement suffisante pour tenir une journée complète, mais il est plus difficile d’aller plus loin. Heureusement, Honor compense cela avec une charge rapide de 100 W grâce au chargeur filaire fourni. 38 minutes suffisent pour passer de 10 à 100% de batterie. 100 W, c’est la puissance de charge en filaire, mais aussi en sans-fil ! Attention toutefois, aucun chargeur sans-fil n’est fourni avec le Honor Magic 4 Pro.

Pour en savoir plus sur ce modèle, nous vous invitons à consulter notre test complet sur le Honor Magic 4 Pro.

