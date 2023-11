Le Google Pixel 7 renoue avec son meilleur prix juste avant que le Black Friday commence

Le photophone Google Pixel 7, que l'on a testé et approuvé, reste un excellent modèle malgré la sortie récente du Pixel 8. Ce qui nous fait le recommander encore plus, c'est son prix qui passe de 649 euros à 399 euros chez Aliexpress pendant le Black Friday.

Google a récemment lancé sa nouvelle gamme de photophones, les Pixel 8 et 8 Pro. Des modèles que l’on s’est empressé de tester, évidemment, et que l’on a validés. Mais la sortie de ces bons smartphones ne doit pas éclipser les anciennes références qui valent encore clairement le détour, à l’image du Pixel 7, que l’on a tout de même noté 9/10 à sa sortie. Ses performances en photo font bien sûr partie de ses plus grands points forts. Et l’un de ses autres avantages, c’est son prix actuel, qui vient de passer sous la barre des 400 euros, comme l’a fait le Pixel 7a récemment pendant le Black Friday.

Le Google Pixel 7 en quelques mots

D’excellentes performances en photo

Une dalle bien calibrée et lumineuse de 6,3 pouces

Une interface fluide et accessible

Lancé à 649 euros, le Google Pixel 7 est désormais proposé à 399 euros chez Aliexpress grâce au code promo FR50.

Un excellent module photo

S’il y a bien un atout qui permet au Google Pixel 7 de se démarquer de la concurrence sur sa gamme de prix, c’est évidemment ses performances en photo. Sous la barre transversale placée sur son dos, se niche un module composé deux capteurs : un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Un duo qui permet au Google Pixel 7 de se placer parmi les meilleurs photophones du marché, tout simplement. Et le capteur LDAF (autofocus laser) et la stabilisation optique et électronique qui épaulent les deux capteurs ne sont pas étrangers à ce succès.

Le capteur principal, aidé par l’intelligence artificielle, est une vraie machine de guerre capable de capturer des clichés aux couleurs bien vibrantes et à l’excellent piqué. Les scènes sont très bien détaillées, et les algorithmes de Google font toujours aussi bien leur travail. Le Super Res Zoom, un zoom numérique x8, se révèle plutôt convaincant, même s’il reste évidemment moins efficace qu’un téléobjectif traditionnel. Autrement, en vidéo, le Pixel 7 peut filmer jusqu’en 4K 60 FPS à l’avant comme à l’arrière.

Un bel écran et une Pixel Experience toujours aussi agréable

Le Google Pixel 7 marque également des points avec son écran OLED de 6,3 pouces et rafraîchi à 90 Hz. Dommage pour l’absence du 120 Hz, mais pour rappel, la différence entre le 90 Hz et le mode 120 Hz est moindre. Surtout, on profite ici d’un écran bien calibré et très lumineux (922 cd/m²). Côté design, le Pixel 7 est bien plus compact que son prédécesseur et offre une excellente prise en main.

Au niveau des performances, la puce Google Tensor G2 que le Pixel 7 renferme délivre une puissance correcte pour le jeu, mais veillez à ne pas pousser les graphismes à fond, au risque de devoir faire face à quelques ralentissements. L’interface Pixel Experience, réservée aux smartphones de Google, se montre de son côté très fluide et donne accès à de nombreuses options de personnalisations. Enfin, si le Pixel 7 nous a impressionnés avec son autonomie d’une journée et demie (avec une utilisation peu intensive, toutefois), sa recharge est beaucoup trop lente puisqu’il faut patienter 1h30 pour parvenir aux 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 7.

