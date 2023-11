Si vous trouvez Dyson trop cher, ce balai aspirateur à moins de 150 € va beaucoup vous plaire

L'aspirateur balai sans-fil Dreame V10 Pro devrait vous suffir pour votre habitation. D'autant plus que la marque est reconnue pour l'efficacité de ses produits. Ça tombe bien puisqu'en ce moment a lieu le Black Friday et que cette référence voit son prix passer de 219 euros à 149 euros seulement.

Le Black Friday, ce n’est pas que des ordinateurs et des smartphones, c’est aussi (et traditionnellement) l’apanage de l’électroménager. Parmi les grandes catégories de produits en promotion, il y a les aspirateurs, comme le Dreame V10 Pro. Durant cette période, il n’est plus qu’à 149 euros chez Cdiscount, soit une belle ristourne de 31%.

Le Dreame V10 Pro en deux-trois mots

Efficace et maniable en toutes circonstances ;

Une aspiration de 140 W pour tous les types de sols ;

Un système de filtration en 5 étapes avec un filtre HEPA lavable ;

Un indice de réparabilité de 7,1/10.

Habituellement, cet aspirateur balai sans-fil se trouve à 219 euros. À l’occasion du Black Friday millésime 2023, le Dreame V10 Pro est disponible pour seulement 149 euros chez Cdiscount.

Un aspirateur balai sans-fil maniable pour aspirer partout

Au bout du balai se trouve un rouleau qui permet de rouler sur tous les types de sols. Cet aspirateur balai sans-fil est même équipé d’un moteur (séparé du moteur d’aspiration) pour améliorer l’efficacité du Dreame V10 Pro. Carrelage, parquet, tapis : plus aucun sol ne vous résistera. Cet aspirateur balai a des dimensions de 229 par 200 par 1226 mm, pour un poids total de 3,75 kg à vide. De quoi le ranger un peu où on le souhaite (dans un placard par exemple) et de le prendre sans s’arracher le bras.

Le Dreame V10 Pro a un indice de réparabilité de 7,1/10 : ce n’est pas le meilleur score possible bien sûr, mais cela promet la possibilité de pouvoir remplacer certaines pièces, au lieu de remplacer l’aspirateur en entier. De plus, l’appareil est garanti deux ans. Quant à l’autonomie, comptez 60 minutes maximum avant de devoir recharger la batterie de 2500 mAh sur une prise. Comptez d’ailleurs trois heures et demie pour une recharge complète.

Le Dreame V10 Pro, c’est aussi une bonne puissance d’aspiration

Cet aspirateur dispose d’un moteur qui peut tourner jusqu’à 100 000 fois par minutes, ce qui garanti une aspiration forte pour faire disparaître la poussière. Au total, le Dreame V10 Pro a une puissance d’aspiration de 140 AW et 22 000 Pa. Un moteur qui fait tout de même un certain bruit : jusqu’à 84 dB à puissance maximale. Le balai peut même s’enlever pour transformer le Dreame V10 Pro en aspirateur à main, pour aller aspirer la voiture ou chercher les petites saletés qui peuvent se coincer un peu partout.

Pas besoin d’acheter des sacs à poussière pour utiliser ce modèle. Il suffit de le vider régulièrement, avec sa capacité d’un demi-litre. Pour être sûr de tout prendre, il est équipé d’un filtre HEPA. L’avantage, c’est que là non plus, pas besoin d’en racheter, puisqu’on peut le laver. D’ailleurs, au global, le système de filtration possède cinq niveaux. Le tout en fait un bon rapport qualité/prix, d’autant plus à seulement 149 euros.

