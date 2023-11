Ce SSD NVMe 4 To va surbooster le stockage de votre PS5 pour moins de 200 € lors du Cyber Monday

Vous avez besoin d'un max de stockage rapide pour votre PC pour votre PS5 ? Ce SSD NVMe de chez Corsair, le MP600 Core XT va vous sauver la mise en plus de faire des économies puisqu'il est listé sur Amazon à 182 euros au lieu de 209 euros.

Pour stocker encore plus de jeux dans votre PC, voici un SSD NVMe qui excelle autant dans les débits de lecture et d’écriture que dans sa capacité de stockage. Le Corsair MP600 Core XT n’en a peut-être pas l’air, mais il peut contenir jusqu’à 4 To de données. En ce moment, il profite d’une belle ristourne sur Amazon pendant le Cyber Monday.

Le Corsair MP600 Core XT en quelques mots

Une vitesse de lecture de 5 000 Mo/s

Compatible PCIe Gen4

Un stockage de 4 To

Au lieu de 209 euros (prix le plus bas sur les 30 derniers jours), le Corsair MP600 Core XT (4 To) est maintenant disponible en promotion à 182,99 euros sur Amazon.

Un SSD aux excellentes performances

Les SSD NVMe sont la dernière génération de cette solution de stockage, succédant au SSD SATA qui n’allaient pas au-delà d’un débit de lecture de 600 Mo/s. Avec le Corsair MP600 Core XT qui est compatible PCIe Gen4 x4, vous profiterez d’une vitesse de lecture de 5 000 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 4 400 Mo/s, ce qui est environ 10 fois plus rapide que le plus performant des SSD SATA. Grâce à ces débits, vous pouvez lancer des jeux vidéo depuis le SSD et avoir des temps de chargement quasi inexistants.

En plus d’être performant, le Corsair MP600 Core XT a été conçu pour durer longtemps. Le constructeur américain l’a doté d’une garantie de 5 ans ou de 1400 TBW (TeraBytes Writing) au premier des deux termes échus. C’est dans la fourchette haute et dans la pratique, il vous faudra au moins plusieurs années pour atteindre cette limite.

Parfait pour utiliser dans un PC compatible ou une PS5

Avec de telles performances, le SSD est compatible aussi bien sur PC que sur PS5. Il est capable de réduire les temps de chargement de vos jeux ou applications, mais aussi d’accélérer les lancements de votre machine. Par contre, ce modèle n’intègre pas de dissipateur thermique, ce qui est fortement recommandé. Corsair apporte seulement un mécanisme d’étranglement thermique qui bride ses performances en cas de forte température.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.