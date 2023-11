Ce laptop gaming avec Ryzen 7 + RTX 4050 est l’une des dernières bonnes affaires du Cyber Monday

Et si vous profitiez de cette promotion pour changer votre vieux laptop gaming ? Le très bien équipé Asus TUF Gaming A15 avec du Nvidia et du AMD à l'intérieur chute à seulement 889 euros sur Cdiscount, contre 1 399 euros habituellement.

Avec la fin du Black Friday, cette journée de Cyber Monday est une belle dernière chance pour s’équiper informatiquement aux meilleurs prix. Ce laptop Gaming Asus TUF A15 en est un bon exemple. Il dispose d’une configuration très bien équilibrée pour un rapport puissance-prix très intéressant pour qui cherche une machine de jeu nomade ou tout simplement un laptop puissant sans se ruiner. On le retrouve à moins de 900 euros sur Cdiscount via la combinaison d’une promo ainsi que l’ajout d’un code promo.

Les caractéristiques du Asus TUF gaming A15

Une bonne combinaison Ryzen 7 7735HS + RTX 4050 + 16 Go de RAM

Une dalle Full HD 144hz compatible G-SYNC

512 Go de SSD NVMe

Pas d’OS installé

Au lieu de 1 299 euros, le PC portable Asus TUF Gaming A15 est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur Cdiscount. Vous pouvez même utiliser le code 10DES99 lors de la commande pour faire baisser la note de 10 euros et obtenir le tout à 889 euros.

index title= »En savoir plus »]

Un Laptop gaming bien construit aux normes militaires

Reposant sur des normes militaires, la gamme TUF joue la carte de la fiabilité et de la qualité de fabrication tout en allant à l’essentiel. Le TUF Gaming A15 ne déroge pas à la règle et fait dans le solide avec un châssis robuste tout en aluminium brossé. Il garde tout de même un aspect compact afin de passer un peu partout malgré ses 2,2 kg sur la balance. De plus, son écran Full HD à 144 Hz lui confère un confort d’utilisation et des performances que tout bon joueur saura apprécier, d’autant plus qu’il est compatible G-Sync.

Une configuration qui fait le job pour jouer correctement

Sous le capot, on retrouve une puce RTX 4050 qui affiche des performances honorables pour du 1080p avec un niveau de détail correct même pour les jeux les plus récents, surtout en activant le DLSS. Le tout est couplé à un processeur Ryzen 7 d’AMD de dernière génération (Ryzen 7 7735HS) avec 8 cœurs cadencés à 3,2 GHz (4,75 GHz en mode boost) ce qui est largement à même de faire tourner tout type de programmes sans pour autant aller dans des performances extrêmes pour de l’applicatif. Il faut également compter sur 16 Go de RAM, qu’il est possible d’upgrader facilement jusqu’à 32 Go par la suite, ainsi que de 512 Go de stockage via un SDD au format NVMe. Il est même possible d’en ajouter un autre via un second port M.2 disponible.

Attention cependant aux longues sessions de jeu, car le format compact de l’appareil entraine une chauffe importante au bout de quelques heures à plein régime. Concernant l’autonomie de la batterie, cette dernière peut atteindre jusqu’à 8 h en utilisation normale, ce qui est vraiment pas mal ! Notez cependant que cette configuration ne dispose d’aucun système d’exploitation préinstallé, il va donc falloir vous procurer une clé Windows ou installer un linux une fois sortie de la boite.

Pour finir, il dispose de toute une connectique complète avec 2 ports USB 3.2 (gen1), un port USB 3.2 Gen 2 Type-C (compatible Power Delivery, un port Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet 1 Gbit/s. Enfin, ce laptop dispose également du Wifi 6, du Bluetooth 5.2 et accessoirement d’une webcam 720p avec microphone.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.