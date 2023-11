Voltaire Bellecour : -500 € sur ce vélo électrique vintage aux dernières heures du Cyber Monday

L'engouement pour les trottinettes et les vélos électriques est toujours présent et malgré des montures souvent onéreuses, le coût des autres transports comme la voiture et le métro et les préoccupations sur l'environnement nous encouragent toujours à adopter ces nouveaux moyens de transport. Grâce au Cyber Monday qui se clôture bientôt, il est possible de faire de bonnes affaires sur ces VAE, comme le Voltaire Bellecour moins cher de 500 euros chez Decathlon.

La start-up française Voltaire a fait ses débuts en 2019 et sorti son tout premier vélo électrique en 2020. Une année après le succès de son Voltaire Courcelles approuvé par notre rédaction avec la note de 8/10, l’entreprise est revenue à la charge avec le Voltaire Bellecour, une monture identique, hormis sur un seul détail. Pendant le Cyber Monday, ce vélo électrique profite d’une réduction de 500 euros chez Decathlon, et il ne reste maintenant plus que quelques heures pour en profiter.

Le Voltaire Bellecour en quelques points

Un design vintage séduisant

Un moteur avec un couple de 35 Nm

Jusqu’à 70 km d’autonomie

Au lieu de 2 199 euros habituellement, le Voltaire Bellecour est maintenant disponible en promotion à 1 699 euros chez Decathlon grâce au code promo REDUC500. De plus, il est possible d’obtenir des aides de l’État et/ou de sa collectivité territoriale pour l’achat de ce type de véhicule afin de faire baisser la facture. Leur montant dépend de votre situation fiscale.

Un style intemporel qui fait toujours mouche

Voltaire est une start-up qui a profité de l’engouement pour les vélos électriques afin de voir le jour, mais pas n’importe quels vélos électriques. L’entreprise française se concentre essentiellement sur les vélos électriques urbains, avec un style hollandais et ce qu’il faut de puissance et d’autonomie pour les déplacements du quotidien. Le Voltaire Bellecour adopte ainsi un cadre bas pour l’enfourcher facilement et un guidon surélevé pour pouvoir conserver une assise droite.

Au niveau des équipements, il faut noter que le Voltaire Bellecour est totalement dépourvu de fonctions connectées, il n’y a pas non plus de système antivol, d’alarme et de système de géolocalisation. Tout est à l’ancienne si on ne compte pas l’assistance électrique et l’écran OLED qui permet de passer d’un mode de conduite à l’autre. On retrouve sinon des freins hydrauliques Tektro à l’avant et à l’arrière, un phare avant de 100 lux, une selle Cognac en mousse qui compense l’absence de suspension et même une sonnette Crane Bell Suzu qui fait elle aussi son petit effet vintage.

Un vélo électrique fiable et autonome

Le Voltaire Bellecour est un vélo électrique conçu pour les déplacements urbains, il ne faut donc pas en attendre beaucoup de puissance. Il est de toute manière capable de rouler jusqu’à 25 km/h avec son moteur Mivice d’une puissance de 250 W avec un couple de 35 Nm. L’assistance électrique s’active dès le premier coup de pédale pour un démarrage en douceur et une conduite agréable, sans comportement brutal. Comme d’habitude, trois modes de conduite sont disponible : Eco, Normal et Vif.

Enfin, le Voltaire Bellecour est équipé d’une batterie de 360 Wh et le constructeur français revendique une autonomie pouvant s’élever jusqu’à 70 km dans des « conditions optimales d’utilisation ». À savoir que les tests des constructeurs pour obtenir ces chiffres se font souvent dans des conditions bien précises avec un conducteur de 70 à 75 kg sur une route plate et par beau temps. Pour ce qui est de la recharge, il faut compter 2h30.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Voltaire Courcelles. Il n’a quasiment aucune différence avec le Voltaire Bellecour, si ce n’est que ce dernier ne dispose pas de fonctions connectées.

