TCL ou Philips : lequel de ces deux TV 4K 50 pouces abordables choisir ?

En quête d’un téléviseur pas cher ? Voici deux bons plans que nous avons trouvés pour vous. Reste à savoir quelle est votre préférence entre Philips et TCL. Nous allons tenter de vous aider dans votre choix dans ce comparatif.

Aujourd’hui, l’offre des téléviseurs est de plus en plus diversifiée. Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de dépenser une fortune pour acquérir un TV 4K, c’est même à la portée de quasiment tout le monde et il ne faut plus chercher loin pour trouver son bonheur. La preuve en est avec ses deux téléviseurs, dont un de la marque TCL, connu pour son bon rapport qualité-prix, et de l’autre, de la marque Philips, célèbre pour sa fonction Ambilight.

Ces deux références sont en promotions à moins de 400 euros, mais entre l’Ambilight de Philips et la technologie Qled de TCL, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux téléviseurs en promotion :

Des TV de 50 pouces soignés

Que ce soit celui proposé par Philips ou TCL, ces deux références profitent d’une bonne qualité de fabrication. Ils misent tous les deux sur un look minimaliste avec un cadre fin laissant apparaître de fines bordures et reposant sur deux pieds relativement discrets. Même si beaucoup misent sur des téléviseurs équipés d’une dalle de 55 pouces, voire 65 pouces, avec une diagonale de 50 pouces, les deux écrans sont très agréables à regarder et suffisent pour profiter des films et des séries.

À l’arrière, les deux télés sont équipées de ports USB 2.0, des ports USB 3.2 Gen 1, port Ethernet, prise optique, mais aussi avec des ports HDMI avec la norme 2.1. Vous allez donc pouvoir brancher votre console dernière génération (PS5 ou Xbox Series) dessus et profiter de parties en 4K, mais ne comptez pas sur de l’ultra-fluidité à cause du framerate limité à 50 Hz. La firme néerlandaise propose le VRR. C’est le taux de rafraîchissement variable dont l’objectif est d’éliminer le déchirement de l’écran, une sorte de problème visuel qui provoque le tremblement de l’image sur votre téléviseur et tente de synchroniser l’image avec la fréquence des images produites par la source. De son côté, TCL ajoute la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode), afin d’obtenir un faible temps de réponse de l’écran.

QLED vs LCD avec un petit plus

Sans surprise, TCL équipe sur son téléviseur 50C725 la technologie Quantum Dots. Très appréciée par la firme qui propose des modèles tout aussi honorables que les meilleures références de chez Samsung avec en prime un excellent rapport qualité-prix. Résultat : vous aurez des images plus réalistes que jamais. On a des images riches, nettes et immersives ainsi qu’une luminosité de très bonne qualité. C’est possible avec un spectre de couleurs particulièrement large. Il profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), et supporte les formats HDR (dont le HDR10+, HLG et le Dolby Vision). Quant à la partie audio, elle est assurée par des haut-parleurs ONKYO qui offre un son Dolby Atmos, pour une expérience sonore plus immersive. De son côté, le téléviseur The One de Philips fait l’impasse sur le Qled et utilise une dalle LCD un peu daté, mais qui, avec sa définition 4K HDR, offre une bonne qualité d’image. S’ajoute cela les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image plus précise en basse définition.

Alors oui, le modèle de Philips se trouve en deçà de son concurrent au niveau de la technologie d’affichage, il a tout de même ce petit truc en plus qui permet de l’apprécier malgré cette impasse. Ce petit truc n’est autre que la fonction Ambilight. Si certains pensent que cette technologie, propre à Philips, est gadget, elle a de quoi changer considérablement l’expérience de visionnage. Elle apporte une immersion supérieure, grâce à des LED disposées autour et à l’arrière du téléviseur. L’éclairage projeté sur vos murs est synchronisé avec le contenu diffusé à l’écran, et donne l’illusion de prolonger l’image. L’Ambilight fonctionne avec les films et même les jeux vidéo. Il est aussi possible de synchroniser les couleurs avec le son, d’en figer la couleur ou de même d’arborer les couleurs du drapeau d’un pays, lors de la diffusion d’un évènement sportif, par exemple. Quand on y a gouté, c’est difficile de revenir en arrière, les autres TV paraissant fades à côté. D’ailleurs, selon l’un de nos sondages, vous êtes 60 % à en profiter et à adorer cette fonction.

Deux bonnes smart TV, dont un avantagé

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, TCL a fait le choix d’intégrer l’excellent OS Android TV. Certes, il s’agit de la version 9.0, l’interface est intuitive et réactive. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Vous avez évidemment accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme l’assistant vocal pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix, ou encore le Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Contrairement à son rival, Philips a choisi d’inclure Google TV sur son téléviseur. Un OS plus récent, qui a largement conquis le marché des box TV et téléviseurs. Il est tout aussi simple et fluide d’utilisation, mais mise davantage sur la personnalisation en mettant en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne accès au Google au Play Store, avec de nombreuses applications comme les plateformes de SvOD. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

TCL ou Philips ? Lequel est fait pour vous ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Avec le TCL 50C725, pas de doute, vous avez affaire à un téléviseur de qualité qui gagne ce versus, notamment grâce à l’utilisation de la technologie Qled. On a des couleurs plus vives, une luminosité bien plus élevée que l’écran LED du modèle Philips. Un meilleur affichage avec un bon rapport qualité-prix. Alors oui, c’est une référence entrée de gamme, mais c’est une bonne smart TV. Elle donne accès à des tas d’applications, et ajoute même quelques fonctionnalités gaming pour laisser les joueurs et les joueuses associés leur console avec et de profiter d’une meilleure expérience de jeu.

Le Philips The One 50PUS8558 n’en est pas moins intéressant pour autant. Si vous avez déjà goûté à la technologie Ambilight sur un TV de la marque, vous serez ravis de la retrouver sur ce modèle. Elle contribue à améliorer l’effet d’immersion, et ce, sans avoir à acheter un écran plus grand, et apporte une vraie plus-value sur ce simple écran LCD. Petit regret, la dalle est limitée à 50 Hz, tout comme sur la référence chinoise. La firme néerlandaise fait tout de même l’effort de proposer le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR) qui permet d’améliorer la netteté de l’image et éliminer les déchirures d’écran. Sans oublier Google TV, qui rend l’expérience utilisateur plus agréable.

Si le téléviseur de Philips ou de la marque TCL ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles accessibles. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs TV à petit prix.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.