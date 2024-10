L’excellente barre de son compacte Sennheiser Ambeo Soundbar Mini, notée 9/10, est 350 € moins chère aujourd’hui

La barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini fait partie de ces modèles qui ne font aucune concession sur la qualité audio. Elle nous fait profiter d’une expérience en Dolby Atmos saisissante, et ce n’est pas là son seul atout, loin de là. Si elle vous tente, sachez qu’elle est moins chère actuellement : la Fnac la propose à 449 euros au lieu de 799 euros au lancement.

La barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini // Source : Frandroid.

La barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini n’a pas volé la note de 9/10 qu’on lui a attribuée à la fin de notre test. Entre sa très bonne gestion du Dolby Atmos et du DTS:X, son coffre, sa veste scène surround et les dialogues exceptionnels qu’il délivre, ce modèle réunit quasiment tout ce qu’on est en droit d’attendre d’une excellente barre de son. La bonne nouvelle, c’est qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 350 euros.

Pourquoi on recommande la Sennheiser Ambeo Soundbar Mini

Pour sa vaste scène surround personnalisable

Pour sa prise en charge des formats Dolby Atmos et DTS:X

Pour ses dialogues bien incarnés

Initialement affichée à 799 euros, puis réduite à 699 euros, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini est désormais vendue à 449 euros sur fnac.com.

Une barre de son compacte qui a du coffre

Contrairement à l‘Ambeo Plus, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini dévoile un design compact : avec sa largeur de 80 cm, sa hauteur de 13 cm et sa profondeur de 21 cm, elle n’occupe pas énormément de place et trouve toute sa place sur un meuble TV ou même une table basse. Et pour ne rien gâcher, son apparence sobre et sophistiquée, ainsi que ses lignes galbées, lui permettent de se fondre facilement dans n’importe quel décor. À l’arrière, on trouve une mini connectique avec un port HDMI ARC/eARC, à connecter à celui d’un téléviseur ou d’un vidéoprojecteur. Notez qu’il n’est donc pas possible de connecteur une source HDMI directement à cette barre. Pour profiter du Dolby Atmos ou du DTS:X, vous devrez donc posséder un TV avec une prise HDMI eARC. La barre de son est en revanche compatible avec le Bluetooth et le Wi-Fi pour l’écoute musicale et le contrôle avec l’application Sennheiser Smart Control.

Malgré son format compact, la Soundbar Mini délivre un son qui n’est en rien proportionnel à son gabarit. La signature sonore est d’un équilibre remarquable, toujours précise et agréable, et même si cette version Mini joue moins fort, perd plus rapidement son extension dans le grave lorsqu’on pousse le volume et enveloppe moins l’auditeur que l’Ambeo Plus, elle se comporte tout de même bien mieux que la plupart des barres de son compactes du marché. On peut par ailleurs profiter ici d’une belle ampleur du son, qui arrive de chaque côté. Ajoutons à cela la délivrance de dialogues très bien incarnés, avec moult détails à la clé. Autant dire que grâce à excellente restitution des voix, les films et séries auront une tout autre saveur.

L’expérience Dolby Atmos

La barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini marque aussi des points avec sa prise en charge de tous les formats audio multicanaux Dolby et DTS, Dolby Atmos et DTS:X compris. À partir des programmes en Dolby Atmos et DTS:X (mais aussi à partir de n’importe quel flux audio conventionnel), la technologie Ambeo permet d’ailleurs de créer un son tridimensionnel, parfait donc pour maximiser l’immersion et profiter d’une scène surround précise.

Ajoutons aussi le fait que l’Atmos est décodé depuis Tidal, de quoi bénéficier d’une expérience saisissante lors de l’écoute de ses titres favoris. Quant à l’app Smart Control, elle offre de son côté de nombreux réglages pour la scène surround ou même les dialogues.

