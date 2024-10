Le grille-pain qui ressemble à une Xbox Series S est de retour en promotion ce mercredi uniquement

Microsoft a visiblement décidé de surfer sur le succès de ses consoles Xbox Series X et S en s’en inspirant pour créer des objets du quotidien plutôt inattendus. Après le mini frigo à l’effigie de la Xbox Series X, voici donc le grille-pain Xbox Series S, que l’on trouve à 34,99 euros au lieu de 39,99 euros grâce à un code promo.

À sa sortie, la Xbox Series X a souvent été moquée pour sa prétendue ressemblance avec un réfrigérateur. Bon joueur, Microsoft s’est empressé de lancer un mini frigo à l’effigie de la console next-gen, qui a eu un succès retentissant. Mais quid de la Xbox Series S ? À quel objet du quotidien pourrait ressembler la version allégée du flagship de la marque ? À un grille-pain, visiblement, puisque Microsoft a bel et bien conçu un tel appareil aux couleurs de la Series S. Alors si l’envie vous prend de vous concocter des petits-déjeuners à base de tartines avec le logo Xbox imprimé dessus, sachez que le grille-pain Xbox Series S est actuellement moins cher de quelques euros.

Il offre quoi, ce grille-pain ?

Un look réussi

Six préréglages de chauffe différents

Le logo Xbox imprimé sur les toasts

Habituellement proposé à 39,99 euros, le grille-pain Xbox Series S est désormais affiché à 34,99 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour) avec le code promo RAKUTEN5.

Un design reconnaissable entre mille

Une forme rectangulaire, un coloris blanc, un gros rond noir sur la face avant qui rappelle la grille d’aération de la console : oui, ce grille-pain est clairement une copie conforme de la Xbox Series S, visuellement parlant. De quoi ravir les fans de la console du géant américain, qui ne seront vraiment pas dépaysés ici.

Plus concrètement, ce grille-pain est plutôt compact avec ses dimensions de 12 x 19 x 38,3 cm et son poids de 1 kg. Sa large fente peut accueillir deux tartines simultanément, mais tout dépendra de leur taille, évidemment. Un récupérateur de miettes est également intégré. Et côté puissance, l’appareil peut délivrer 800 watts en fonctionnement.

Un grille-pain complet

Le grille-pain Xbox Series S dispose par ailleurs de trois boutons sur le côté : un pour décongeler du pain, un bouton pour les bagels, gaufres et autres muffins anglais (donc pour accueillir des tartines plus épaisses) et un bouton « cancel » pour arrêter la cuisson du pain.

De plus, six modes de chauffe sont disponibles, ce qui vous permet de moduler le brunissement du toast selon vos souhaits. Un compte à rebours lumineux s’active d’ailleurs sur le bouton permettant de régler la chauffe lorsque vous insérez votre tartine dans l’appareil. Dernière petite fantaisie que les gamers devraient bien apprécier : le grille-pain imprime le logo de la Xbox sur les toasts. Bref, les petits-déjeuners auront une tout autre saveur, désormais.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.