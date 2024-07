Le Prime Day, c’est le bon moment pour changer son smartphone : TOP 6 des meilleures offres

Les smartphones ont pour habitude d'avoir un prix qui ne fait que régresser après la sortie, même si elle est plus ou moins récente. La preuve avec cette sélection de téléphones Android en promotion à l'occasion du Prime Day d'Amazon et pour la plupart lancé en 2024.

Le Prime Day d’Amazon vient de commencer et les offres sont très nombreuses, quelles que soient les catĂ©gories de produits. Si vous recherchez la crème de la crème cĂ´tĂ© smartphones, vous pouvez compter sur Frandroid pour vous dĂ©nicher les meilleurs rapports qualitĂ©-prix lors de cet Ă©vĂ©nement. Nous avons retenu huit offres, qui pour nous sont les meilleures pour changer de tĂ©lĂ©phone actuellement. Il y en a pour tous les goĂ»ts et tous les budgets.

Les meilleures offres smartphones du Prime Day

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sĂ©lection, vous pouvez toujours vous diriger vers nos diffĂ©rents guides : smartphones Ă moins de 100 euros, smartphones Ă moins de 200 euros, smartphones Ă moins de 300 euros, smartphones Ă moins de 400 euros, smartphones Ă moins de 500 euros et smartphones Ă moins de 800 euros.Â

Samsung Galaxy A55 : la star du milieu de gamme avec 100 € de moins

Ce qu’il faut retenir du Galaxy A55

Un design digne des premium

Un meilleur SoC : l’Exynos 1480

Une bonne polyvalence photo

Sorti à 499 euros, le nouveau Samsung Galaxy A55 s’affiche en promotion à 399 euros sur Amazon. De plus, le chargeur est offert !

Xiaomi Redmi Note 13 4G : le bon smartphone abordable

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un design et un écran bien travaillés

Des performances satisfaisantes en usage basique

Une excellente autonomie

Au lieu de 199,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 13 4G est maintenant disponible en promotion Ă 159 euros chez Amazon.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G.

Google Pixel 7a : de bonnes photos sur smartphone pour un prix bas

Les points fort du Pixel 7a

Un excellent photophone

Un format compact agréable

Un écran bien calibré

Jusqu’à 5 ans de mises à jour

Lancé à 509 euros, le Google Pixel 7a est proposé à 379 euros chez Amazon durant le Prime Day. Cerise sur le gâteau, il est accompagné d’un chargeur offert.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Pixel 7a.

Realme GT 6T : le nouveau midship killer déjà en promotion

Les atouts du Realme GT 6T

Un performant Snapdragon 7+ Gen 3 avec 12 Go de RAM

Un Ă©cran AMOLED 6,7 pouces Ă 120 Hz

Charge rapide 120 W

Au lieu de 549 euros habituellement, le Realme GT 6T est actuellement en promotion Ă seulement 379 euros sur Amazon.

Google Pixel 8 : le premium au meilleur prix

Les atouts du Pixel 8

Enfin un Ă©cran Ă 120 Hz !

Pixel Expérience toujours au top

Une configuration photo très solide

7 ans de MAJ Android et de pièces détachées

Au lieu de 799 euros habituellement, le Google Pixel 8 (128 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 549 euros chez Amazon.

Google Pixel 8 Pro : le plus haut de gamme de cette sélection

Les points forts du Google Pixel 8 Pro

Un design avec dos mat très réussi et un écran bien calibré

Une expérience photo au top et les fonctionnalités IA

7 ans de mises Ă jour OS

Vendu à 1 099 euros à sa sortie, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est désormais disponible en promotion à 719 euros sur Amazon.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’annĂ©e 2024 se dĂ©roule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles Ă tout le monde. Les offres sont exclusivement rĂ©servĂ©es aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement Ă Amazon Prime ?

Pour bĂ©nĂ©ficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’ĂŞtre membre Amazon Prime. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ©s au service, vous n’avez rien de plus Ă faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bĂ©nĂ©ficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous ĂŞtes Ă©tudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas Ă©tĂ© abonnĂ©s au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.