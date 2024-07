Seulement 169 € au lieu de 349 € pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G lors du Prime Day

À la recherche d’un bon plan smartphone ? Amazon répond à vos prières à l’occasion du Prime Day avec une réduction de 50 % sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Un modèle milieu de gamme à conseiller qui chute à 169 euros, contre 349 euros au départ.

Si le Xiaomi a mis récemment à jour sa gamme de smartphones abordables avec le Redmi Note 13 Pro, le précédent modèle reste une référence de la marque sur le marché du milieu de gamme. L’écran du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G est toujours de belle facture, de même que ses performances de bons niveaux, même en jeu. Et, cerise sur le gâteau, il vous tiendra toute la journée. Une série qui offre une expérience soignée sans faire grimper la facture et qui est encore plus intéressante lorsque son prix baisse près de moitié.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Sa grande dalle OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz

Sa puce efficace, Snapdragon 732G

Sa charge rapide de 67 W

Proposé à l’origine à 349,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G se trouve en promotion à 169 euros seulement sur Amazon durant le Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone passe-partout, dans le bon sens du terme

Bien qu’épuré, le design du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G n’en reste pas moins travaillé. On retrouve ainsi des tranches plates qui rappellent les modèles premium, mais qui assurent surtout une meilleure préhension en main, et ce même avec sa diagonale de 6,67 pouces. Il profite d’une bonne qualité de fabrication qui met en valeur sa dalle AMOLED FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec son taux de rafraichissement de 120 Hz. De quoi assurer un affichage plus que convaincant, tant pour la navigation que pour le gaming.

Mais ce bel affichage ne serait rien sans un processeur performant. C’est là que la puce Snapdragon 732 G (couplée à 6 Go de RAM) entre en jeu. Elle suffit amplement pour la navigation web, pour la consultation des réseaux sociaux, mais aussi pour le multitâche et même pour faire tourner des jeux mobiles 3D – sans les graphismes poussés, bien sûr. Seul vrai point noir du Xiaomi Redmi Note 12 Pro, c’est qu’il se limite à la 4G. Sachant qu’une version 5G existe, on aurait tendance à se tourner vers ce modèle, même si la 5G n’est pas encore tout à faire la norme partout.

Plus d’une journée d’autonomie

Pour ce qui est de la photo, le Note 12 Pro 4G de Xiaomi remplit le cahier des charges d’un modèle de milieu de gamme. Car si le capteur macro (2 mégapixels) est anecdotique, les deux autres (50 Mpx pour le capteur principal et 8 Mpx pour l’ultra grand-angle) réalisent un travail tout à fait honnête. Les clichés sont détaillés, naturels, même si un brin ternes.

En réalité, c’est plutôt au niveau de son autonomie que le Xiaomi Note 12 Pro 4G marque des points. Le téléphone tient facilement une bonne journée et flirte même avec deux jours, du moment où vous n’en abusez pas. Et cerise sur le gâteau, grâce à son chargeur d’une puissance de 67 W, sa charge ne prendra qu’une quarantaine de minutes.

Pour plus de détails, nous avons eu l’occasion de tester la version 5G du Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

