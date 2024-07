Ce TV QLED 4K de 65″ (HDMI 2.1 et 144Hz) est à un excellent prix chez Boulanger

Si vous préférez les écrans très grands pour un téléviseur, on a le bon plan qu’il vous faut. Le TV Hisense QLED 65E7NQ PRO 2024 se négocie à un bien meilleur prix : 699 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger.

Hisense 65E7NQ PRO 2024 // Source : hisense.fr

Pourquoi choisir le téléviseur Hisense 65E7KQ Pro ? Il propose un bon rapport qualité prix. Sa dalle Qled a l’avantage de supporter de nombreuses technologies HDR, avec un joli rendu à la clé. Il est animé par un système particulièrement réactif et complet, tout en proposant des capacités très intéressantes pour les joueurs. C’est un modèle polyvalent qui coûte aujourd’hui 300 euros de moins dans sa version 65 pouces.

Les avantages du TV Hisense 65E7NQ Pro 2024

Une dalle Qled de 65 pouces à 144 Hz

Compatible 4K HDR, Dolby Vision IQ, HDR 10, HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, des modes de jeux …

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le téléviseur Hisense 65E7NQ PRO 2024 peut vous revenir à 699 euros chez Boulanger, grâce à une ODR de 50 euros.

Un TV parfait pour le divertissement et aussi le gaming

Pour visionner vos films et séries dans de bonnes conditions, Hisense propose sur son 65E7NQ Pro une dalle Qled qui promet un bon traitement de l’image et de beaux contrastes. On a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels) ainsi qu’à de multiples compatibilités : Dolby Vision IQ, HDR 10 et HDR10+, ainsi que le HLG. Côté son, on peut compter sur du Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

Cette référence marque aussi des points avec ses quatre ports HDMI 2.1, qui permettent bien sûr de jouer en 4K à 120 ips sur les consoles next-gen, mais aussi de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD sur PC. On retrouve également toutes les technologies d’optimisations telles que le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour limiter les latences et les déchirements d’image pour une bonne réactivité en jeu, sans oublier la compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium.

Une smart TV au look soigné

On apprécie aussi son design élégant et son écran dénué de bordures, ce qui permet de laisser toute sa place à l’image. Toutefois, avant de passer à l’achat, il faut s’assurer de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle de 65 pouces, mais aussi de bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Enfin, comme tous les modèles de la marque, il tourne sous le système d’exploitation de la maison, Vidaa. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video et Disney+. La navigation dans les menus est très fluide et rapide, ce qui est très appréciable. L’assistant vocal Alexa est d’aiilleurs de la partie, de même que Google Assistant et Vidaa Voice, la technologie de contrôle vocal développée par Hisense.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références grand format avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 65 pouces 4K du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.