Sennheiser Momentum 4 Wireless : ce casque audio avec une bonne réduction de bruit active chute sous les 250 €

RĂ©duction de bruit active efficace, excellente autonomie, utilisation possible en USB-C… Le casque Bluetooth Sennheiser Momentum 4 Wireless ne manque certainement pas d’atouts. Un bon modèle que l’on a testĂ© et approuvĂ©, et que l’on trouve en ce moment Ă 249,99 euros au lieu de 399 euros sur Amazon.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless // Source : Anthony Wonner pour Frandroid

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est un casque audio Bluetooth haut de gamme que la marque a lancĂ© en 2022. Une rĂ©fĂ©rence que l’on a testĂ©e et apprĂ©ciĂ©e, notamment pour sa bonne rĂ©duction de bruit active, une technologie que le fabricant maĂ®trise bien mieux aujourd’hui. La bonne nouvelle, c’est que ce casque efficace est bien moins cher actuellement grâce Ă une rĂ©duction de 150 euros.

Les points Ă retenir du Sennheiser Momentum 4 Wireless

Une très bonne réduction de bruit active

Une autonomie de plus de 50 heures

La connexion Bluetooth multipoint

Auparavant proposĂ© Ă 399 euros, le casque Sennheiser Momentum 4 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion Ă 249,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque endurant

Le casque audio Sennheiser Momentum 4 Wireless adopte un design assez classique et, qu’on se le dise, assez commun, malheureusement. Cette apparence tranche ainsi nettement avec celle des prĂ©cĂ©dents casques de la marque, qui s’inspiraient des modèles des annĂ©es 1950, ce qui leur rajoutait un certain cachet. Exit ici la barre en mĂ©tal en prolongement de l’arceau, on a ici affaire Ă des surfaces lisses, mais heureusement, le tissu sur l’arceau permet d’ajouter une petite touche d’originalitĂ©. Ce casque circum-aural est avant tout un modèle confortable, malgrĂ© un poids assez Ă©levĂ© de 293 g, et ce, notamment grâce Ă la mousse Ă©paisse utilisĂ©e aussi bien sous l’arceau que sur chaque Ă©couteur. Concernant sa connectique, le Momentum 4 Wireless embarque une prise micro-jack 2,5 mm pour l’utiliser en mode filaire et une prise USB-C pour la recharge.

Une connexion USB-C que l’on a d’ailleurs saluĂ©e lors de notre test, puisque grâce Ă elle, le casque peut ĂŞtre rechargĂ© tout en restant actif. On peut ainsi Ă©couter de la musique transmise par le DAC du casque en l’ayant branchĂ© en USB-C avant Ă un smartphone ou Ă un PC. De quoi profiter de ses titres favoris mĂŞme pendant toute la recharge, qui prend 1h30. Et pour couronner le tout, le casque propose une autonomie de plus de 50 heures, ce qui est dĂ©jĂ très impressionnant.

Une réduction de bruit ultra-satisfaisante

Alors que Sennheiser n’Ă©tait auparavant pas connue pour proposer une rĂ©duction de bruit active remarquable, la marque a visiblement fait un bond en avant lors de la conception de son Momentum 4 Wireless. Elle propose ici une rĂ©duction de bruit hybride qualifiĂ©e d’adaptative avec plusieurs niveaux de rĂ©duction de bruit listĂ©s dans l’application Sennheiser Smart Control. Dans l’ensemble, s’il n’arrive pas au niveau des modèles des mastodontes Bose et Apple, le Sennheiser Momentum 4 Wireless s’avère Ă©tonnamment efficace pour rĂ©duire la pollution sonore autour de l’utilisateur. Les bruits du mĂ©tro sont largement attĂ©nuĂ©s, tandis que les voix humaines sont bien rĂ©duites. On a Ă©galement droit Ă un mode Transparence bien conçu et suffisamment naturel.

Enfin, cĂ´tĂ© audio, le casque est dotĂ© d’un transducteur de 42 mm dans chaque oreille et offre une compatibilitĂ© avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive. Par dĂ©faut, le Sennheiser Momentum 4 Wireless propose un son chaleureux, presque trop chaleureux d’ailleurs pour du Sennheiser, Ă tel point que les amateurs de la marque pourraient ĂŞtre dĂ©stabilisĂ©s. On peut tout de mĂŞme profiter d’une signature sonore suffisamment dĂ©taillĂ©e, avec beaucoup de rondeur. Pour finir, notez que le casque est compatible avec le Bluetooth multipoint, une technologie qui permet de connecter le casque simultanĂ©ment Ă un ordinateur et Ă un smartphone.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Sennheiser Momentum 4 Wireless.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.