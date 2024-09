Un mois après sa sortie, la tablette Honor Pad X8a chute déjà sous les 130 €

La Honor Pad X8a est un modèle d’entrée de gamme qui offre une belle fiche technique, notamment son écran adapté pour le multitâche. Vous la retrouvez, sur le site officiel de la marque, à 129,90 euros au lieu de 199,90 euros.

Honor Pad X8a // Source : Honor

La Honor Pad X8a est une tablette tactile conçue pour une utilisation au quotidien, que ce soit pour les loisirs ou en usage professionnel. Vous pouvez même l’utiliser comme écran secondaire puisqu’elle est compatible multi-écrans. Elle peut même afficher deux fenêtres côte à côté sur ses 11 pouces.

Les points forts de la Honor Pad X8a

Un écran au top pour le streaming et le multimédia

MagicOS 8.0 (basé sur Android 14) est super fluide

Autonomie de 14 h en lecture vidéo continue

Lancée à 199,90 euros, la version 128 Go de la Honor Pad X8a est affichée à 159,90 euros sur le site de la marque. Si vous ajoutez le code promo AFX8A dans le panier, elle passe même à 129,90 euros.

Une tablette qui mise beaucoup sur son écran

La Honor Pad X8a propose un écran de 11 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, parfait pour regarder des vidéos, lire ou naviguer sur Internet. Sa finesse (7,25 mm d’épaisseur) et son poids raisonnable de 495 g en font une tablette facile à transporter et agréable à manipuler, idéale pour un usage quotidien.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 680 4G avec huit cœurs avec 4 Go de RAM. Ce chipset garantit une utilisation fluide que ce soit pour le multitâche, les applications de divertissement ou la navigation. Et, avec 128 Go de stockage interne, la tablette offre assez d’espace pour vos applications, fichiers et médias.

Une autonomie tout à faire honorable

L’une des forces de la Pad X8a est sa batterie de 8 300 mAh, qui assure une bonne autonomie. Le constructeur promet jusqu’à 14h de lecture vidéo, 85 h de lecture musicale et 56 jours en veille. Avec une utilisation modérée, la tablette peut tenir toute une journée, ce qui est un atout non négligeable pour les utilisateurs nomades.

Côté connectivité, la tablette est équipée du Wi-Fi dual-band (2.4 GHz et 5 GHz), du Bluetooth 5.1, et supporte les fonctions OTG et USB-C pour des transferts de données rapides. Des capteurs comme l’accéléromètre, le capteur de lumière ambiante et le capteur de gravité sont également présents, optimisant l’expérience utilisateur.

Enfin, elle est dotée d’un appareil photo arrière de 5 MP et d’une caméra frontale de 5 MP, suffisants pour des appels vidéo et des photos rapides. Les fonctionnalités comme le mode Beauté, le HDR et la photographie en accéléré apportent un petit plus.

Pour vous aider à trouver la tablette tactile qui vous correspond, vous pouvez consulter notre guide comparatif sur le sujet et découvrir toutes celles que nous avons testées.

