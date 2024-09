Ce SSD 1 To compatible Steam Deck est encore moins cher pendant les French Days

Si vous jouez sur Steam Deck, la console portable de Valve, l’ASUS Rog Ally, la MSI Claw ou encore que vous utilisez une Surface de Microsoft et que vous manquez de place, vous pouvez obtenir 1 To de stockage supplĂ©mentaire pour moins de 90 euros pendant les French Days sur Amazon.

Pour le stockage, on est plus habituĂ© aux SSD formats barrettes, tout en longueur, mais certaines machines ne sont pas compatibles avec ce format. Pour des raisons Ă©videntes de place, bien sĂ»r, comme c’est le cas sur le Steam Deck qui, s’il veut conserver son cĂ´tĂ© « console portable », doit faire des concessions lĂ -dessus. Les constructeurs se sont adaptĂ©s et, avec des SSD comme le Crucial P310, vous pouvez installer encore plus de jeux. En plus, en ce moment, il est disponible, en version 1 To, avec 40 % de rĂ©duction.

Pourquoi choisir le Crucial P310 1 To

Jusqu’Ă 7 100 Mo/s en lecture sĂ©quentielle

6 000 Mo/s en écriture séquentielle

Une endurance de 200 To

Augmentez la taille du stockage de votre Steam Deck avec le Crucial P310 1 To Ă 85,99 euros grâce au code promo FD10 chez Amazon, alors qu’il coĂ»te normalement 154,99 euros.

Seulement 5 g pour 1 To de bonheur

Le Crucial P310 est un SSD M.2 qui existe en deux versions : la 2280 classique et la 2230 compacte, qui nous concerne ici. Cette version est adaptée pour les consoles type Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw et même des ordinateurs/tablettes comme la Microsoft Surface. Il vient en remplacement de votre disque actuel, et non en complément.

Son installation est très facile. N’hĂ©sitez pas Ă aller sur YouTube pour regarder des tutos, mais en rĂ©sumĂ©, vous devez ouvrir votre console, dĂ©brancher le SSD de base et installer le Crucial P310 Ă la place. Soyez conscient qu’en faisant ça, vous repartez de 0 : la console va rĂ©installer le système, les mises Ă jour et vous devrez re-tĂ©lĂ©charger tous vos jeux. Mais, ça vaut largement le coup si vous Ă©changez votre 64 Go contre 1 To. Comme les jeux prennent de plus en plus de place, c’est un investissement vraiment intĂ©ressant. Quand on voit des titres comme GTA V qui pèse 106,6 Go une fois installĂ©, on comprend pourquoi.

Des jeux qui se lancent encore plus vite

Une fois que l’OS est de nouveau installĂ© sur votre machine, que vous avez fait les mises Ă jour et tous les rĂ©glages de base, vous pouvez recommencer Ă jouer tranquillement. Par contre, vous n’aurez pas une seconde de rĂ©pit parce qu’avec les vitesses de 7 100 Mo/s et 6 000 Mo/s en lecture et Ă©criture sĂ©quentielle, vous n’aurez plus de temps de chargement (pour les titres optimisĂ©s).

Le Crucial P310 souffre un peu de son absence de DRAM, ainsi ses performances ont tendance Ă se dĂ©grader quand il approche de sa capacitĂ© maximale de stockage. Donc un petit conseil : laissez entre 20 et 30% d’espace libre sur le SSD pour profiter de celui-ci dans les meilleures conditions. Un petit sacrifice en termes de place rattrapĂ© par un meilleur confort de jeu.

Si jamais vous cherchez un autre SSD pour votre ordinateur, votre PS5, etc. vous pouvez consulter notre guide comparatif des meilleurs modèles M.2 NVMe du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième Ă©dition des French Days pour l’annĂ©e 2024 durera toute une semaine pour se clĂ´turer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et dĂ©jĂ dĂ©gainĂ© leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

