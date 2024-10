Motorola Razr 50 Ultra : ce rival des Z Flip de Samsung est déjà moins cher grâce au Prime Day

Le Motorola Razr 50 Ultra, sorti cette année, est l’un des seuls smartphones pliants à clapet capables de tenir tête aux Z Flip de Samsung. La bonne nouvelle, c’est qu’il est bien moins cher que son rival, le Z Flip 6, pendant le Prime Day d’Amazon : on peut en effet le trouver à 1 013,50 euros au lieu de 1 199 euros à sa sortie, alors que le modèle de Samsung dépasse les 1 100 euros actuellement.

Lancé une semaine avant son principal concurrent, à savoir le Samsung Galaxy Z Flip 6, le Motorola Razr 50 Ultra est un smartphone pliant à clapet qui a bénéficié de quelques améliorations par rapport au modèle précédent. Meilleures finitions, grand écran externe, bordures plus fines… Ce smartphone premium ne manque pas d’atouts, et en ce moment, son rapport qualité/prix est meilleur que celui de son rival grâce à une baisse de prix de 185 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts du Motorola Razr 50 Ultra

De très jolies finitions

Un grand écran externe de 4 pouces très utile

De belles performances avec son Snapdragon 8s Gen 3

Lancé à 1 199 euros, le Motorola Razr 50 Ultra est aujourd’hui affiché en promotion à 1 013,50 euros sur Amazon.

Un grand écran extérieur qui en jette

Le Motorola Razr 50 Ultra est un smartphone pliant à clapet qui présente de jolies finitions, avec des tranches légèrement bombées et arrondies sur les angles et des bordures plus fines autour de l’écran, qui rendent le tout bien plus élégant. Si l’ensemble fait assez plastique, globalement, Motorola a réussi à concevoir un joli smartphone soigné. Le smartphone étant un modèle à clapet, il est évidemment muni d’une charnière, qui est ici un peu plus grande que sur le modèle précédent, ce qui permet de moins sentir la pliure au toucher. Elle a aussi été améliorée : désormais, les angles possibles, qui tiennent tout seuls, sont plus nombreux.

Attardons-nous davantage sur cet écran externe qui nous a plutôt bluffés lors de notre test. Cette dalle de 4 pouces, plus grande que celle du Razr 40 Ultra, est protégée par du verre Gorilla Glass Victus et offre un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, LTPO même. Côté luminosité maximale, celle-ci s’élève à 1 112 cd/m² en SDR et 1 539 cd/m² en HDR, ce qui est excellent. Pour ce qui est de l’écran interne, on a droit à une grande dalle FHD+ (2 640 par 1 080 pixels) de 6,9 pouces en pOLED LTPO, avec là aussi un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz et même une compatibilité HDR10+. Sa couverture colorimétrique est très satisfaisante (118 % du DCI-P3) et la luminosité maximale très correcte (1 217 cd/m² en SDR, 2 188 cd/m² en HDR).

Un smartphone à clapet aux multiples fonctionnalités

Revenons un petit moment sur l’écran externe, qui a le net avantage d’être compatible avec toutes les applications et d’être entièrement personnalisable. Bref, on peut presque tout faire dessus, ce qui est vraiment pratique au quotidien. Le Razr 50 Ultra propose par ailleurs un mode « flex », comme les Galaxy Z Flip, qui permet de placer le smartphone comme si c’était un petit ordinateur portable, l’interface des applications étant ainsi adaptée à cette position. Mais le hic, c’est que certaines applications ne proposent pas ce mode « flex ». Côté logiciel, le Razr 50 Ultra tourne sous Android 14, via l’interface Hello UI de Motorola, dont le suivi logiciel est un peu limité : seulement trois ans de mises à jour majeures et quatre ans de patchs de sécurité, ce qui est vraiment peu…

Côté performances, le Razr 50 Ultra est propulsé par une puce Snapdragon 8s Gen 3, épaulée par 12 Go de RAM, qui est moins puissante que la meilleure puce du marché, aka la Snapdragon 8 Gen 3, mais moins énergivore. Au quotidien, le smartphone se révèle très fluide, mais en jeu, c’est un peu décevant : sur Genshin Impact, il tourne à 40 FPS avec les paramètres graphiques en moyen. On se console avec une partie photo plutôt maîtrisée : le téléobjectif x2 de 50 Mpx et son capteur principal avec OIS de 50 Mpx sont très convaincants, mais l’absence de capteur ultra-grand-angle est réellement regrettable. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, comptez sur une bonne journée d’utilisation, même en alternant écran interne et écran externe. Et pour la recharge, ici avec une puissance de 45 W avec le chargeur de 68 W fourni, on peut passer de 10 % à 100 % de batterie en 1h.

Quels sont les meilleurs smartphones pliables en 2024 ? Le comparatif

