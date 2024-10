La toute nouvelle GoPro Hero 13 Black est déjà en forte promotion

La GoPro Hero 13 Black est la toute nouvelle action cam du constructeur, qui a opéré quelques améliorations. Et même si elle vient tout juste d’être lancée, elle est tout de même d’ores et déjà disponible à prix réduit : chez Rakuten, on la trouve à 359,99 euros au lieu de 449,99 euros.

La GoPro Hero 13 Black // Source : GoPro

Chaque année, GoPro sa nouvelle génération d’action cam haut de gamme. En septembre 2024, c’est donc la GoPro Hero 13 Black qui a succédé à la GoPro Hero 12 Black. Et si le nouveau modèle reprend un grand nombre de fonctionnalités de son prédécesseur, la caméra profite tout de même de quelques améliorations bien intéressantes. Si vous souhaitez passer à la version actuelle de la caméra d’action phare du constructeur, sachez que celle-ci est déjà disponible en promotion.

Les points essentiels de la GoPro Hero 13 Black

Filme en 5,3K à 60 fps et en 4K à 120 fps

L’excellente stabilisation HyperSmooth 6.0 de retour

Des séquences vidéos en HDR au format HLG

La fonction Ralenti (en 5,3K 120 fps !)

Au lieu de 449,99 euros, la GoPro Hero 13 Black est en ce moment affichée à 379,99 euros sur le site de Rakuten. Mais grâce au code promo CLUBR20, le prix passe à 359,99 euros. Notez qu’il s’agit ici d’une version globale.

Le prix réduit de la GoPro Hero 13 Black après application du code promo CLUBR20 sur le site de Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la GoPro Hero 13 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une bonne héritière de la GoPro Hero 12 Black

La nouvelle GoPro Hero 13 Black reprend quelques caractéristiques de sa grande sœur, la Hero 12 Black, à commencer par son poids de 154 grammes, son écran avant de 1,4 pouces pour un aperçu en direct et un second, tactile, à l’arrière de 2,27 pouces. On ne change donc pas une équipe qui gagne, et on retrouve même un identique capteur de 27 mégapixels au ratio 8:7 avec possibilité de recadrage en post-production.

De plus, cette GoPro Hero 13 Black nous permet, elle aussi, de tourner des séquences en 5,3 K à 60 ips ou en 4K à 120 ips. La stabilisation HyperSmooth 6.0 fait également son retour, mais quand on sait à quel point la stabilisation de base offerte par les GoPro est déjà excellente pour la plupart des utilisateurs, elle pourrait même paraître assez accessoire. Les amateurs de la marque devraient également être ravis de retrouver les champs de vision « HyperView » et « SuperView », qui permettent une capture d’images au format 16:9, et ce, sans modifier les réglages de la caméra. Un champ de vision à 156° en plein format 8:7 est même disponible, et disponible en 5,3K ou en 4K.

Une fonction Ralenti prometteuse

Côté étanchéité, la marque n’a pas opéré de réelle révolution. Tout comme la Hero 12 Black, la Hero 13 Black reste bloquée à 10 mètres, alors que la DJI Osmo Action 4 peut atteindre les 18 mètres… Heureusement, GoPro nous offre tout de même quelques améliorations. On peut par exemple désormais tourner des séquences vidéos en HDR au format HLG, pour une plage dynamique plus large ; les images ainsi obtenues sont bien plus détaillées et leurs couleurs plus vives. N’oublions pas non plus la grande nouveauté introduite avec cette Hero 13 Black : la fonction « Ralenti en rafale », qui permet de filmer des vidéos au ralenti en 5,3K à 120 ips ou en HD à 400 ips. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment filmer leurs exploits sportifs.

Par ailleurs, alors que la GoPro Hero 12 Black n’était pas équipée de puce GPS, empêchant ainsi aux utilisateurs d’avoir accès aux données de télémétrie, cette fonction fait son grand retour sur cette Hero 13 Black, qui permet donc d’afficher ces données, sous forme de graphiques animés, sur les vidéos en temps réel. Enfin, cette action cam est désormais compatible avec le Wi-Fi 6 et embarque une batterie de plus grande capacité ; 1 900 mAh contre 1 720 mAh pour la GoPro Hero 12 Black. Selon la marque, cette batterie permet d’enregistrer jusqu’à 2h30 de prises de vue en 1080p 30p, ou 1h30 en 4K 30p.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras d’action du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.