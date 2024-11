Ce pack Samsung Galaxy A35 + Galaxy Fit 3 baisse son prix avant que le Black Friday ne commence réellement

Le Black Friday approche à grands pas, mais déjà, les promotions affluent sur certains sites. Aujourd’hui, c’est chez Boulanger que l’on trouve une super offre : un pack comprenant un smartphone Samsung Galaxy A35 et un bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3, affiché à 349,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Le Black Friday, période riche en promotions, est l’occasion pour beaucoup d’enfin s’offrir certains produits tech assez onéreux de base. Le must ? C’est lorsque ces produits sont inclus dans des packs à prix réduit. Par exemple, vous pouvez en ce moment mettre la main sur un smartphone Samsung Galaxy A35, doté d’une fiche technique assez pointue, et sur le récent bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3, très pratique pour les sportifs, en déboursant moins de 350 euros.

Les points forts de ce pack Samsung

Un smartphone fluide et puissant

Un bracelet connecté avec une foule de fonctionnalités

Un petit prix

Initialement affiché 399,99 euros, le pack avec un Samsung Galaxy A35 et un Samsung Galaxy Fit 3 est aujourd’hui proposé à 349,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A35. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone milieu de gamme qui copie les premiums

Le Samsung Galaxy A35 a beau être un smartphone bien plus abordable que ses cousins de la marque, la gamme S24 en tête, il adopte tout de même un design proche des modèles premium : objectifs photo très bien intégrés au dos, dos en verre et non en plastique… Attention, le plastique est tout de même présent (forcément), mais les finitions sont dans l’ensemble vraiment excellentes. Le smartphone profite d’ailleurs d’une certification IP67, ce qui lui permet d’affronter une très courte immersion dans l’eau et la poussière, ainsi que d’une protection Corning Gorilla Glass Victus+. Côté écran, on trouve une dalle Full HD+ Super Amoled de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, gage d’une excellente fluidité. Pour ce qui est de l’interface logicielle, la marque promet quatre mises à jour d’Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est assez rare sur ce segment de prix. Et pour le moment, il faut se contenter d’Android 14 avec One UI 6.1, dont on apprécie les fonctions intelligentes (retouche photo, gomme magique…), mais beaucoup moins les bloatwares…

Côté performances, le Galaxy A35 est propulsé par un Exynos 1380, qui lui permet de très bien s’en sortir, y compris en jeu, et de bénéficier d’une bonne fluidité, malgré un démarrage un peu lent. Côté photo, le Samsung Galaxy A35 est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 5 Mpx et d’un capteur selfie de 13 Mpx. Mention spéciale pour le capteur principal qui offre des clichés aux couleurs fidèles à la réalité. Enfin, le A35 renferme une batterie de 5 000 mAh, ce qui lui permet, selon notre test, de tenir une journée et demie avec un usage mixte (navigation, jeux vidéo, messages, vidéos) sur une charge. On est moins fan de la charge très lente…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A35.

Un bracelet connecté pour suivre sa forme

Dans ce pack, on trouve également un bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3, qui a tardé à faire son entrée sur le marché français. C’est désormais chose faite, et celles et ceux qui peuvent le porter aujourd’hui peuvent tout d’abord profiter de son grand écran Amoled de 1,6 pouce, qui le ferait presque rentrer dans la catégorie des montres connectées. Une dalle sur laquelle on peut confortablement consulter nos notifications ou encore répondre à des messages. Le bracelet adopte en plus un design plutôt élégant et se révèle assez léger (18,5 g seulement). On peut également compter sur les indices 5ATM et IP68.

Le bracelet connecté renferme par ailleurs divers capteurs, comme un cardiofréquencemètre, un capteur de SpO2 ainsi que des outils de surveillance du sommeil. Les sportifs pourront aussi retrouver plus de 100 types d’exercices physiques qui peuvent être suivis ; des disciplines que le bracelet peut reconnaître automatiquement. Toutes les données récoltées par le bracelet sont à consulter sur l’application Samsung Health. Notez également que le Galaxy Fit 3 est équipé d’une détection de chute et qu’il peut envoyer des SOS d’urgence si besoin. Enfin, côté autonomie, la marque annonce jusqu’à 13 jours d’endurance et promet que le bracelet peut être rechargé à 65 % en 30 minutes de charge seulement.

