La Samsung Galaxy Watch 7 est encore moins chère que pendant le Black Friday grâce à cette offre Fnac (-30 %)

Si vous cherchez une bonne montre connectée, design, avec un bel écran et une interface simple, vous avez la Samsung Galaxy Watch 7 avec 100 euros de moins chez Fnac avec une ODR.

Le mode always-on de la Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 est sortie cet été 2024 aux côtés de la bague Galaxy Ring et de la Galaxy Watch Ultra, une autre montre connectée plus orientée outdoor. Avec la Watch 7, vous avez une montre connectée « classique » qui est quand même équipée de tous les capteurs les plus courants, le tout avec le design de la Samsung Galaxy Watch 6, mais aussi son lot de nouveautés plutôt intéressantes. En plus, avec la promo Fnac + l’ODR Samsung, vous pouvez l’avoir pour 219 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 7

La puissance du capteur de suivi cardiaque

Le nombre d’applications compatibles

Le nouveau système de score de santé, simple à comprendre

Alors, petite gymnastique pour bénéficier du meilleur prix sur la Samsung Galaxy Watch 7. Sur Fnac, elle est affichée à 269,99 euros au lieu de 319,99 euros pour les adhérents. C’est le prix à payer au moment de la commande. Ensuite, vous avez une offre de remboursement de la part de Samsung de 50 euros. Pour un prix final de 219,99 euros.

Si jamais, vous pouvez aussi faire valoir l’offre sur le pack avec un chargeur induction duo chez Darty. Qui passe donc de 379,99 euros à 249,99 euros après remboursement.

Des fonctions polyvalentes avec un accent sur le sport

La Samsung Galaxy Watch 7 proposée ici est en version 40 mm. Elle se connecte en Bluetooth à votre smartphone, Android de préférence, un Samsung serait encore mieux. L’écran rond et tactile mesure 1,31″ et est suffisamment lumineux pour être utilisé en extérieur. Ce qui est très pratique si vous faites du sport, car vous pourrez lire toutes les informations liées à vos progrès même en plein soleil.

Parce que la montre est équipée de nombreux capteurs dont un nouveau BioActive pour les fréquences cardiaques, beaucoup plus précis. C’est dû à la présence de 13 LEDs au lieu de 5. Avec lui, vous retrouvez des capteurs de températures, altitude, une boussole, un accéléromètre, un gyroscope, un électrocardiogramme, un capteur de tension, de composition corporelle et un GPS.

Une montre qui vous suit nuit et jour

Si vous portez la montre la nuit, vous aurez aussi un suivi de votre sommeil. La montre mesure vos phases de sommeil et votre récupération totale. Mais exit les différentes pages de suivi et de statistiques (même si elles sont encore là). Samsung opte pour un tout nouveau système de notation avec une lettre pour vous donner un aperçu global de votre condition physique. Ce score est calculé grâce à l’IA, qui fait sa première apparition dans une Galaxy Watch.

Ce qui vous permet de travailler sur vos points faibles, en suivant les conseils de la montre ou en allant consulter un professionnel. La montre propose aussi des fonctions plus simples, comme la possibilité de répondre à vos appels et messages sans sortir le smartphone de votre poche.

